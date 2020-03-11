Kot pantolon kombin önerileri erkek - kadın

Günlük hayatımızın vazgeçilmez parçalarından kot pantolon kombinleri nelerdir? Kadın-Erkek kot pantolon kombin önerileri nelerdir? Tesettür kot pantolon kombinleri nedir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

KOT PANTOLON ÖNERİLERİ KIŞLIK

Topuklu veya bot ile boyfriend jean pantolon;

Soğuk kış aylarında şıklığınızı ve zarafetinizi korumak adına boyfriend kot, giymek kış sezonu yollarına gelince kolay stillerinden bir topuklu ayakkabı yada bot ile kombinlemektir. Boyfriend kotunuzun paçalarını kıvırın ve altına topuklu şık bir ayakkabı giyerseniz güzel bir görünüm elde edersiniz.

Kısa veya pantolon içine sokulan üst giysiler;

Kış aylarında özellikle kot pantolonlarımızı kısa üstler veya pantolon içine sokulan dar kıyafetler seçerek boyfriend kotunuz ile daha şık ve seksi görünüm elde edebilirisiniz. .Bu şekilde kotunuzun bol ve geniş doğasını dengelemiş olacaksınız. Düğmeli gömlek, kısa ve dar ceket gibi giysiler tercih etmeniz harika seçeneklerdendir.

Minimal katlı kıyafetler ile kombinler;

Kat kat giydiğiniz kış kıyafetleriniz boyfriend kot ile kombinleyin.Stiliniz katlı ve dar üstler ile boyfriend kot için daha orantılı olmasını sağlar.

Kazak ile boyfriend pantolon;

Boyfriend pantolonları kışın kazaklar ile birlikte giyin.Siyah beyaz, renkli her türlü kazak ile çok şık bir tarz oluşturabilirsiniz.. Boyfriend kot, ayak bileğinde topuklu botlar ile daha şık görünür. sivri burun bir bot yada stiletto ile kombininizi sonlandırın.

Koyu boyfriend jean;

Koyu renk denim boyfriend pantolon, daha parlak ve zamansız tercih edenler için harika bir seçenektir.

KOT PANTOLON KOMBİNLERİ ERKEK

Kareli gömlek ile;

Soğuk kış aylarının vazgeçilmezi kareli gömlekler ile harika bir tarz elde edebilirsiniz.

Kazak içi pantolon gömlek;

Kış aylarında tek başına gömlek giymeyi tercihiniz değilse oldukça trend olan kazak içi gömlek kombini yapabilirsiniz. Desensiz, düz bir kazağınızın altına kareli, renkli ya da çizgili bir gömlek giyerek yakalarını dışarı çıkarırsanız oldukça şık bir kış kombini elde edebilirsiniz.

Gömlek-tişört-pantolon üçlüsü;

Erkek modasında günlük pantolon gömlek kombinleri arasında en popüleri hiç şüphesiz tişört üzerine gömlek giymektir. Bu kombini ister renkli pantolonlarla ister kot pantolonlarla isterseniz chino gibi şık pantolonlarla yapın. Düz tişört üzerine renkli gömlek giyebilirsiniz.

KOT PANTOLON KOMBİNLERİ KADIN

Bluz ile dikkat çekici kombin;

Kot pantolonlarınızı düz, salaş bir tişörtle giydiğinizde günlük tarzı yakalarken, gösterişli, hareketli bir bluz giydiğinizde de şık bir kombin elde edebilirsiniz.

Gösterişli bluzlar sizi olduğunuzdan daha cool ve daha havalı gösterebilir. Özellikle de ipek, uçuşan, volanlı veya sırtı açık tarzlarda olan bluz seçimleri ile kot pantolonlarınız ile iddialı kombinler oluşturabilir ve tüm gözleri üzerinize toplayabilirsiniz.

İddialı topuklular;

Kadınları topuklu ayakkabılarda ince gösterdiği için hiçbir kadın topuklu giymekten vazgeçmez. Eğer şık ve iddialı kombinler oluşturmak istiyorsanız, özellikle dar paça ve skinny jeanlerle kombinleyeceğiniz topuklu ayakkabılar, kombininizi daha cool ve iddialı bir hale getirecektir.

Blazer Ceket Jean Kombini;

Blazer ceketler gardırobumuzda bulunması gereken, modası hiç geçmeyen, en önemli kıyafetlerin başında gelir. Spor şıklık, iş kombini, akşam şıklığı dilediğiniz her kombinle birleştirebilirsiniz.

Özellikle de klasik bir bir blazer ceket, kot pantolonunuzu her zaman şık bir kombinin parçası haline getirir.

Çoraplar ile kombin;

Kot pantolonların daha şık görünmesini sağlayan küçük bir dokunuş altlarına alışılagelmişin dışında çoraplar giymektir. Dantelli, desenli, parlak veya işlemeli bir çift çorap kot pantolonlarla kombinlendiğinde çok havalı duracaktır.

KOT PANTOLON KOMBİNLERİ TESETTÜR

Uzun gömlekler ile;

Tesettürlü kadınların uzun gömlekler ile dar veya boyfriend pantolon tercih ederek harika bir kombin yapmış olurlar.

Sweatshirt ile kombin;

Birbirinden güzel kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan Sweatshirt ve boyfriend pantolonla kombin ederek spor bir tarz elde edebilirsiniz.

Salaş kazaklar ile;

Salaş kazaklar ile bol paça pantolon kombin ederek güzel ve zarif bir görüntü elde edebilirsiniz.

Gömlekler ile;

Gömleklerinizi mom jean pantolonlarınızın içine sokarak güzel bir tarz elde edilir.

Oduncu gömlekleri;

Son zamanlarda hızlı bir şekilde yayılan oduncu tarzı gömlekler ile şık bir görüntü elde edebilirsiniz.Yazlık tek renk tshirtleri mom jean pantolonlarınızın içine sokarak oduncu gömleğinizi giyerek renkli bir görünüm elde edebilirsiniz.