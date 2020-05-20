AA

İstanbul'daki havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hava trafiğinin durduğu ocak-nisan aylarında, geçen senenin aynı dönemine göre 12 milyon 579 bin 777 azaldı.

Salgın nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarının durdurulduğu ve çok sayıda iptalin yaşandığı İstanbul'daki havalimanlarında, bu yılın ocak, şubat, mart ve nisan aylarındaki hava trafiği ve yolcu sayısında, geçen senenin aynı dönemine göre azalma görüldü.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda ocak-nisan döneminde 9 bin 824 sefer icra edildi. Uçuşların 2 bin 232'si iç hat, 7 bin 592'si dış hatta gerçekleştirildi.

Yılın ilk dört ayında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatta 28 bin 593, dış hatta 19 bin 654 olmak üzere 48 bin 247 sefer yapıldı.

Aynı dönemde, İstanbul Havalimanı'ndan yolcular, icra edilen toplam 87 bin 856 seferle seyahat etti. Bu seferlerin 22 bin 255'i iç hat, 65 bin 601'i ise dış hat noktalarına yapıldı.

Böylece, bu yılın ocak-nisan aylarında İstanbul'daki tüm havalimanlarından 53 bin 80'i iç hat, 92 bin 847'si dış hat olmak üzere, toplam 145 bin 927 sefer düzenlendi.

Geçen senenin aynı döneminde kentteki havalimanlarından 218 bin 650 sefer icra edildiği hesaplanmıştı.

Bu yılın ocak-nisan döneminde yapılan sefer sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre 72 bin 723 azaldı. İstanbul'daki havalimanlarından yapılan seferlerde azalma oranı yaklaşık yüzde 33 olarak hesaplandı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 12 MİLYON YOLCU UÇTU

Atatürk Havalimanı, geçen yıl, 6 Nisan'da sona eren büyük taşınmanın ardından sadece özel ve kargo uçuşlarına ev sahipliği yapmaya başladı, havalimanından tarifeli yolcu taşınmadı.

Sabiha Gökçen Havalimanı ise ocak, şubat, mart ve nisan ayında iç hatta 4 milyon 316 bin 677, dış hatta 2 milyon 727 bin 36 yolcuya hizmet verdi. Toplam 7 milyon 43 bin 713 yolcu, bu havalimanından ocak-nisan döneminde seyahat etti.

İstanbul Havalimanı'nda, yılın ilk dört ayında iç hatta 3 milyon 106 bin 961, dış hatta 9 milyon 170 bin 592 yolcu ağırlandı. Bu dönemde, 12 milyon 277 bin 553 yolcu, iç ve dış hat seferleri için havalimanını kullandı.

Söz konusu dönemde, İstanbul'daki tüm havalimanlarından iç hatta 7 milyon 423 bin 638, dış hatta 11 milyon 897 bin 628 olmak üzere, toplam 19 milyon 321 bin 266 yolcu seyahat etti.

Geçen yılın ocak, şubat, mart ve nisan ayında, İstanbul'daki havalimanlarında 31 milyon 901 bin 43 yolcu ağırlanmıştı.

İstanbul havalimanlarının yolcu sayısının geçen senenin aynı dönemine göre 12 milyon 579 bin 777 azaldığı belirlendi.