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        Haberler Gündem KPSS 2023/2 tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        KPSS 2023/2 tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile KPSS tercih tarihleri belli oldu. Memur olma hayaliyle Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılım gösteren adaylar, KPSS tercih tarihlerini araştırmayı sürdürüyor. KPSS tercihleri belirlenen tarihler arasında 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi üzerinden yapılabilecek. İşte KPSS 2023/2 tercih tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 00:42 Güncelleme: 30.09.2023 - 00:42
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        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS 2023/2) tercihlerinde geri sayım sürüyor. 7 oturum şeklinde uygulanan KPSS'ye 1 milyon aşkın aday katılım gösterdi. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. Peki, "KPSS 2023/2 tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?" İşte detaylar...

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        KPSS 2023/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS takvimiyle birlikte tercih tarihleri belli oldu.

        KPSS tercihleri ÖSYM'nin takvimine göre; 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde son bulacak.

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        KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre gerçekleştirilecek. KPSS tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerindenT.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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