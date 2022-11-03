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KPSS Astsubay taban puanları! Astsubaylık KPSS puan türü nedir?

Gün itibariyle KPSS önlisans sonuçlarının adayların erişimine açılmasıyla beraber astsubay taban puanları da belli oldu. Konuya ilişkin astsubaylık KPSS puan türü de duyuruldu. İşte, 2022 KPSS astsubaylık taban puanları ve daha fazlası ile ilgili bilgileri...

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  • KPSS Astsubay taban puanları 2022! Astsubaylık KPSS puan türü nedir? KPSS astsubaylık için kaç net ve puan gerekir?

    ÖSYM, 3 Kasım 2022 itibariyle KPSS önlians sonuçlarını duyurdu. Söz konusu açıklamanın ardından astsubaylık düşünen vatandaşlaırmız için KPSS astsubay taban puanları, puan türü ve gerekli puan ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
  • KPSS Astsubay taban puanları 2022! Astsubaylık KPSS puan türü nedir? KPSS astsubaylık için kaç net ve puan gerekir?

    KPSS önlisans astsubay puan türü nedir?

    KPSS önlisans puanı ile astsubaylık başvuru yapacaklar olanlar KPSS P93 puan türüne bakmaları gerekiyor. KPSS P93 puan türünden aldıkları puana göre astsubay başvuruları değerlendiriliyor.

     
  • KPSS Astsubay taban puanları 2022! Astsubaylık KPSS puan türü nedir? KPSS astsubaylık için kaç net ve puan gerekir?

    KPSS lisans astsubay puanı kaç?

    Jandarma Genel Komutanlığı lisans erkek adayları için taban KPSS 68 puan, kadın adaylar için ise taban KPSS 73 puan olarak duyuruldu.
  • KPSS Astsubay taban puanları 2022! Astsubaylık KPSS puan türü nedir? KPSS astsubaylık için kaç net ve puan gerekir?

    KPSS Önlisans astsubay puanı kaç?

    Astsubaylık için KPSS önlisans sınavından en az 60 veya 65 puan almak gerekiyor.
  • KPSS Astsubay taban puanları 2022! Astsubaylık KPSS puan türü nedir? KPSS astsubaylık için kaç net ve puan gerekir?

    Astsubay Ne Demek?

    Astsubay subaydan kıdemsiz, er ve erbaşlardan kıdemli olan askerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hizmet veren astsubaylar, emir-komuta zincirindeki konumlarının yanı sıra muhabere ve askeri eğitim gibi alanlarda da görev alırlar.

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