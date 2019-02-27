Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18.3.2002 tarih ve 2002.3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır.

KPSS B GRUBU NEDİR? KİMLER GİREBİLİR?

KPSS-B, Türkiye'de devlet kadrolarına personel almak amacıyla yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre yapılan bir atama ve kadro türüdür. KPSS'de lise, önlisans ve lise mezunları Kpss B sınavına katılırlar. Sınav 2 senede bir olur. Başvurular Nisan-Mayıs aylarında olur. Bu devlete düz memur alımı içindir.

KPSS B GRUBU KONULARI NELERDİR?

Sınavda tarih, coğrafya, vatandaşlık ve Güncel Konulardan Genel kültür sınavı ve matematik, Türkçe ve geometri konularından genel Yetenek Sınavı olur.

Lisans mezunlarında öğretmen adayları ve alan mezunları (kamu yönetimi, işletme, maliye..) için her sene sınav yapılır. Öğretmen adayları genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına girerler. Alan mezunları genel kültür, genel yetenek ve alan sınavlarına girerler.

KPSS B GRUBU KADROLARI NELERDİR?

B grubu memurluk kadrolarının tamamını görmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesi(http://www.osym.gov.tr) ziyaret etmelisiniz ancak ana kadrolar:

Mühendis, mimar, veteriner, psikolog, sosyolog, hemşire, ebe v.b tüm lisans kadrolarıdır.

2019 KPSS NE ZAMAN GERÇEKLEŞİCEK?

ÖSYM 2019 Sınav Takvimine göre 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 14 Temmuz 2019'da,

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 20 Temmuz 2019'da,

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 21 Temmuz 2019'da

2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacaktır.