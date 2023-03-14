ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmasının ardından, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav takvimini duyurdu. Peki, "KPSS ne zaman, başvurular başladı mı?" İşte 2023 KPSS sınav takvimi...