KPSS ne zaman? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri 2026
Devlet memuru olmak isteyen lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları sınava ilişkin detayları incelemeye başladı. Aylar süren hazırlıkta sona gelinirken KPSS başvuru tarihi ve sınav tarihleri araştırma konusu oldu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav ücreti ne kadar? İşte ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS tarihleri…
KPSS 2026 ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Sınav 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak
Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS 2026 LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026,
Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.
Sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS 2026 ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.
Sınav 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.
Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayınlanacak.
KPSS 2026 DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecek.
Sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.