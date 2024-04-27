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        Haberler Yaşam KPSS ne zaman? ÖSYM ile 2024 Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim KPSS sınav ve başvuru tarihleri! KPSS başvuruları ne zaman?

        KPSS ne zaman? ÖSYM ile 2024 Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim KPSS sınav ve başvuru tarihleri

        Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım gösterecek adaylar KPSS sınav ve başvuru tarihleri merak konusu oluyor. ÖSYM sınav takvimi ile 2024 KPSS ne zaman sorusu yanıt bulmuş oldu. Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT oturumları ayrı ayrı gerçekleşecek. KPSS'nin önlisans ve ortaöğretim oturumları iki sene ara ile düzenlenirken lisans oturumları ise her sene düzenleniyor. İşte ÖSYM 2024 sınav takvimi ile Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim KPSS başvuru ve sınav tarihleri takvimi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 10:28 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:34
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        ÖSYM tarafından KPSS sınav tarihleri ve başvuru tarihleri duyuruldu. Kamuda istihdam sağlamak isteyen yüzlerce kişi gözlerini Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim oturumlarının tarihlerine çevrildi. Peki KPSS ne zaman? ÖSYM ile 2024 Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim KPSS başvuru ve sınav tarihleri takvimi

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        2024 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?

        2024 KPSS Lisans Sınavı için 3 Mayıs – 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında başvurular alınacak. Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi 1. Gün sınavları 20 Temmuz’da, Alan Bilgisi 2. Gün sınavları 21 Temmuz’da yapılacak. Son olarak ÖABT ise 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

        KPSS 2024 ÖNLİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        KPSS Önlisans sınavı için başvurular 13 Haziran – 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Sınav, 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sınava ilişkin sonuçlar 20 Eylül’de ilan edilecek.

        KPSS 2024 ORTAÖĞRETİM (LİSE) NE ZAMAN?

        KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular 18 Temmuz – 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak. 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek sınavın sonuçları 4 Ekim 2024’te açıklanacak.

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        KPSS DHBT NE ZAMAN?

        2024 DHBT sınavı başvuruları 9 Ağustos – 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak ve sınav 22 Eylül tarihinde yapılacak. Son olarak DHBT sınavının sonuçları ise 16 Ekim’de ilan edilecek.

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        2024 KPSS SINAV TAKVİMİ

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

        Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

        KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

        KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

        KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

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