KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak?
KPSS soruları ve cevap anahtarı, 6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ardından araştırılmaya başlanacak. A grubu Lisans düzeyindeki KPSS oturumları 6 Ağustos Pazar günü tamamlanıyor. ÖABT oturumu saat 10:15'te başlarken İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak. KPSS sınavının ardından ÖABT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı adayların erişimine açılacak. İşte 2023 KPSS ÖABT soruları ve cevapları hakkında merak edilenler...
KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı araştırmaları hız kazandı. A grubu KPSS lisans sınavı kapsamında Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 6 Ağustos Pazar günü gerçekleştiriliyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından KPSS soruları ve cevapları yayınlanmıştı. Adaylar, cevaplarını KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı üzerinden kontrol edecek. İşte 2023 KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı kitapçığına ilişkin merak edilenler...
KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT 6 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.
KPSS ÖABT KAÇ SORU VAR VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.
2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.
2023 KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
KPSS ÖABT ikinci oturum testi saat 16:45'te bitecek ve adayların gözü KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı kitapçığına çevirlecek. 2023 KPSS ÖABT sınav kitapçığı ve cevap anahtarının sınavın ardındn 1 saat içinde adaylar ile paylaşılması bekleniyor.
KPSS SINAV TAKVİMİ
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.