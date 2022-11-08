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KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

1-13 Ekim tarihleri arasında KPSS ortaöğretim başvuru işlemlerini tamamlayan lise mezunu adaylar, 6 Kasım günü Kamu Personel Seçme Sınavı'nda ter döktü. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden 120 soruya yanıt veren adayların gözü KPSS ortaöğretim sonuç tarihine çevrildi. İşte, ÖSYM tarafından açıklanan 2022 KPSS sonuçları tarihi...

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  • KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! 2022 Lise KPSS sonuçları sorgulama ekranı

    KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile netlik kazandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı 6 Kasım Pazar günü gerçekleştirilirken, KPSS Ortaöğretim sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u da erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C kimlik numaraları ve adya şifreleri ile temel soru kitapçığını görüntüleyebilecekler. İşte, 2022 KPSS ortaöğrertim sonuçları sorgulama ekranı...
  • KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! 2022 Lise KPSS sonuçları sorgulama ekranı

    KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM duyurusuna göre, KPSS 2022 ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara ÖSYM AİS üzerinden erişilecek. 
  • KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! 2022 Lise KPSS sonuçları sorgulama ekranı

    KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 10:15’de başlayacak. Adaylar sonuçları ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek. Diğer yandan e-Devlet üzerinden de sınav sonuçlarını sorgulatabilecekler.

    KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! 2022 Lise KPSS sonuçları sorgulama ekranı

    SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

    Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
  • KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! 2022 Lise KPSS sonuçları sorgulama ekranı

    Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
  • KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! 2022 Lise KPSS sonuçları sorgulama ekranı

    Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

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