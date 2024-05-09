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        Haberler Dünyadan Kral Charles, Prens Harry'nin askeri görevini Prens William'a devrediyor - magazin haberleri

        Kral Charles, Prens Harry'nin askeri görevini Prens William'a devrediyor

        Buckingham Sarayı, Kral Charles'ın, Prens Harry'nin askeri görevini Prens William'a devredeceğini duyurdu. Açıklamanın zamanlaması dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 12:33 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:35
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        Kraliyet görevlerini bırakarak 2020'de eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınan Prens Harry artık İngiliz Ordusu'nun kurmay albayı değil. Buckingham Sarayı, Kral III. Charles'ın, Harry'nin Ordu Hava Kuvvetleri Kurmay Albaylığı görevini ağabeyi Prens William'a devredeceğini duyurdu.

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        Görev devri, resmi olarak 13 Mayıs'ta Middle Wallop'taki Ordu Havacılık Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Saraydan yapılan açıklamada; "Kral, Ordu Hava Kuvvetleri Kurmay Albaylığı görevini resmi olarak Majesteleri Galler Prensi'ne devredecek" denildi. Duyuruda, Charles'ın kral olmadan önce Galler Prensi ünvanı taşıdığı dönemde 31 yıl boyunca kurmay albaylık görevini üstlendiği vurgulandı.

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        Kral Charles'ın Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından kral olarak tahta çıkması sonrası, büyük oğlu William, 'Galler Prensi' ünvanını almıştı. Eşi Kate Middleton da düşeslikten prensesliğe terfi etmiş, artık 'Galler Prensesi Catherine' olarak anılmaya başlamıştı.

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        Buckingham'dan önceki gün yapılan açıklamanın zamanlaması dikkat çekti. Çünkü Prens Harry dün Londra'daki St. Paul Katedrali'nde düzenlenecek olan Invictus Oyunları Vakfı'nın 10'uncu yıl dönümü kutlamasına katılmak üzere kısa bir ziyaret için Birleşik Krallık'a döndü.

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        İngiliz basını, Kral Charles ile Prens Harry'nin bu ziyaret sırasında bir araya gelmeyeceğini, Kral'ın çok yoğun olduğunu yazdı. Prens William ve şu sıralar kemoterapi alan eşi Prenses Kate Middleton ile Prens Harry'nin görüşüp görüşmeyeceği de bilinmemekle birlikte, karşılaşmamalarının yüksek ihtimal içerdiği belirtildi.

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        Harry, ABD'ye taşındığından beri tahtın varisi olan ağabeyiyle aralarının bozuk olduğu biliniyor. Sarayda yaşadıklarını ve ailesiyle ilgili sırları paylaştığı 'Yedek' (Spare) adlı biyografi kitabını çıkarmasıyla da ailesiyle zaten iyi olmayan ilişkisi daha da bozulan Harry, her fırsatta ailesiyle ilişkisini ne kadar onarmak istediğinden bahsetti. William ise hiçbir zaman kardeşiyle arasındaki sorunu kamuya açık bir şekilde dile getirmedi.

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        Öte yandan Daily Mail Gazetesi, bugün manşetten Prens Harry'nin İngiltere ziyaretini verirken, annesi Prenses Diana tarafından akrabalarının onu ne kadar sıcak karşıladığını yazdı.

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        Dayısı Earl Spencer ve teyzesi Layd Jane Fellowes'in etkinlik esnasında Harry'nin yanında olup ona destek verdiklerini gösteren görüntüler manşetten verildi.

        #Prens William
        #Kral Charles
        #Prens Harry
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