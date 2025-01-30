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        Haberler Dünyadan Kraliçe Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice ikinci çocuğuna tanrıça Athena'nın adını verdi - magazin haberleri

        Kraliyete yeni bebek geldi: Prenses Beatrice ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

        Kraliçe Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice, ikinci kez kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğin ilk fotoğrafı, kraliyetin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Beatrice, bebeğine; hem 2022'de hayatını kaybeden babaannesi Kraliçe II. Elizabeth'in adını hem de zekâ, sanat, ilham ve barış tanrıçası Athena'nın adını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 10:13 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:39
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        Prenses Beatrice ve eşi Edoardo Mapelli Mozzi'nin ikinci çocuğu dünyaya geldi. Buckingham Sarayı, kraliyetin yeni torununun 22 Ocak'ta doğduğunu duyurdu.

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        Açıklamada, çiftin bir kızları olduğu ona 'Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi' adını verdikleri belirtildi.

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        Prens Andrew ve boşandığı eşi Sarah Ferguson'un büyük kızı olan Prenses Beatrice, bebeğine verdiği isimle babaannesi Kraliçe Elizabeth'i onurlandırdı.

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        Buckingham'ın açıklamasında; "Kral, Kraliçe ve kraliyet ailesinin üyelerinin hepsi doğumla ilgili bilgilendirildi ve bu haberden çok memnunlar" ifadesi kullanıldı.

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        Açıklamada ayrıca; "Majesteleriyle kızı, sağlıklı ve iyi durumdalar. Aile, Athena'nın büyük kardeşleri Wolfie ve Sienna ile birlikte vakit geçirmekten keyif alıyor" denildi.

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        Kraliçe Elizabeth'in 36 yaşındaki torunu Beatrice, ilk çocuğu Sienna Elizabeth'i 2021 yılında kucağına almıştı. Prenses, aynı zamanda eşi Edoardo Mapelli Mozzi'nin önceki ilişkisinden olan sekiz yaşındaki Christopher Woolf'un üvey annesi.

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        DÜĞÜNÜ SES GETİRMİŞTİ

        Prenses Beatrice ile emlak kralı Edoardo Mapelli Mozzi, 2020'nin temmuz ayında dünyaevine girmişti. Düğünde, Prenses Beatrice'in gelinlik ve taç tercihi dikkat çekmişti.

        Prenses Beatrice, düğünde büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth'in Norman Hartnel tarafından tasarlanan elbisesini giymişti.

        Kraliyet düğünlerinde gelinliklerin omuz bölgesinin kapalı olması kuralı olduğundan Beatrice'in elbisesine kol detayları eklenmişti. Gelinin taç olarak tercihi ise yine büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth'in 1947'deki düğününde taktığı 'Kraliçe Mary'nin Püskül Tacı' olmuştu.

        #Prenses Beatrice
        #kraliyet
        #bebek
        #doğum
        #athena bebek
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