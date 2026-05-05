Kraliyete yeni bebek geliyor: Prenses Eugenie üçüncü çocuğuna hamile

Kraliçe Elizabeth'in torunlarından Prenses Eugenie ve eşi Jack Brooksbank üçüncü çocuklarını bekliyor.

Cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantısı nedeniyle gözden düşen ve ünvanlarını kaybeden eski prens Andrew ile boşandığı eşi Sarah Ferguson'un iki kızından küçüğü olan Eugenie'nin hamileliğini Buckingham Sarayı doğruladı.

BEBEK YAZIN DOĞACAK

36 yaşındaki Prenses Eugenie'nin bebek beklediği haberi, kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mesajda, "Majesteleri Prenses Eugenie ve Bay Jack Brooksbank, bu yaz üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorlar. August (5) ve Ernest (2) de aileye yeni bir kardeşin katılacak olmasından dolayı çok heyecanlılar" ifadelerine yer verildi.

AMCASI CHARLES'A HABER VERİLDİ

Açıklamada ayrıca Prenses Eugenie'nin amcası olan Kral Charles'ın bilgilendirildiği ve haberden dolayı memnun olduğu belirtildi.

Prenses Eugenie de kendi sosyal medya hesabından, "Bebek Brooksbank 2026'da doğacak!" mesajını yayımlarken, iki çocuğunun, ellerinde ultrason çıktısıyla görüldüğü fotoğrafa yer verdi.

Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank, yedi yıllık birlikteliğin ardından nişanlandı ve 2018'de evlendi.

PRENSES KARDEŞLER ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Yeğeni Sienna Mapelli Mozzi'den sonra İngiliz tahtına çıkma sırasında 11'inci olan Prenses Eugenie, kendisinden bir yaş büyük ablası Prenses Beatrice ile birlikte, anne ve babalarının Epstein bağlantısının ortaya saçılmasından dolayı son zamanlarda zor günler geçirdi. Babaları Andrew'un gözden düşüp kraliyet görevlerinin elinden alınmasının ardından anneleri Sarah Ferguson'un Epstein ile yazışmalarının çıkması, büyük bir sansasyon yarattı.

Andrew'den 1996'da boşanan Ferguson'un, prenses kızları Beatrice ve Eugenie'yi Epstein ile tanıştırmak istediği, bunun için İngiltere'den ABD'ye uçuş biletlerinin parasını istediği ortaya çıktı.

Yazışmalara göre ayrıca Ferguson, Epstein'in 14 yaşındaki kızlardan cinsel ilişki talep etmesi nedeniyle 13 ay hapis cezasına çarptırılmasından sonraki aylarda, cinsel suçluya defalarca kendisiyle evlenmesi gerektiğini söyledi.

GÖRÜNÜRLÜKLERİ KADEMELİ OLARAK AZALTILACAK

Epstein bağlantılarına ilişkin tartışmaların ardından, Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie kardeşlerin, bu yıl Royal Ascot'ta Kraliyet Locası'na davet edilmeyecekleri, bu kararın, kardeşlerin kraliyet protokolündeki görünürlüğünün kademeli olarak azaltılmasının bir parçası olduğu anlaşıldı.

Her yıl haziran ayında düzenlenen Kraliyet At Yarışları (Royal Ascot), İngiltere'de kraliyet ailesinin üst düzey mensuplarının katıldığı yaz etkinliği olarak büyük önem taşıyor.