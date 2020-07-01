Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’de banka ve kredi kartı kullanıcıları ile banka müşterilerini yakından ilgilendiren yeni dönem bugün itibariyle başladı. Artık bankalar müşterilerine dekont, ekstre ve hesap özetlerini SMS veya e-posta yoluyla gönderemeyecek. Bankalar, SMS’i kimlik veya işlem doğrulama unsuru olarak kullanamayacak.

15 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Peki internet ve mobil bankacılık kullanıcıları açısından bugünden itibaren neler değişecek? İşte önümüzdeki dönemde daha da çok konuşulması beklenen yenilikler….

1- Yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında finansal verilere daha güvenli bir şekilde ulaşılabilmesi için bugünden itibaren dekont, ekstre ve hesap özeti gibi bilgilendirmeler kullanıcılara SMS ve/veya e-posta olarak gönderilmeyecek.

2- Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bankanın elektronik ortamda müşterilerine ileteceği hassas veri veya sır niteliğinde veri içeren her türlü ekstre, dekont, hesap özeti gibi bilgilerin elektronik bankacılık hizmeti sunulan kanallar üzerinden gönderilmesi esas olacak. Kullanıcılar, bu bilgilere internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden erişebilecek.

3- Yönetmelik uyarınca banka, mobil bankacılık uygulamasını yükleyerek aktifleştirmiş olan müşterilerine, oturum açma ya da oturumun devamında herhangi bir işlemin doğrulanması için hiçbir şekilde SMS ile doğrulama kodu gönderemeyecek ve bunu bir kimlik doğrulama unsuru olarak kullanamayacak.

ANNE KIZLIK SOYADINI KULLANAMAYACAKLAR

4- Müşterinin kimliğini tespit etmeye yarayan ve resmi kimlik belgesi yerine geçen belgeler üzerinde yer alan bilgiler ile anne kızlık soyadı, elektronik bankacılık hizmetlerinin sunulması esnasında hiçbir aşamada kimlik doğrulama amacıyla kullanılamayacak.

5- Bankanın kimlik doğrulamada müşterinin bildiği unsur olarak bir güvenlik sorusu kullanmak istemesi durumunda, bu güvenlik sorusunun resmi kimlik belgesi yerine geçen belgeler üzerinde yer alan bilgilerden birine ilişkin olmaması ve cevabının müşterinin kendisi tarafından belirleniyor olması gerekecek.

'HACK'LENMEMESİ İÇİN ÖNLEM ALACAK

6 - Banka, akıllı telefonlar gibi birden fazla kimlik doğrulama bileşeninin bankaya iletilmesinde kullanılan mobil cihazlar üzerindeki bankacılık uygulamalarının kullandığı hassas verilerin, aynı mobil cihaz üzerindeki diğer uygulamalar ve çalışmakta olan işlemler tarafından erişilemez olmasını sağlayacak önlemleri alacak.

7- Banka, söz konusu mobil cihazların kaybolması ya da çalınması halinde bunlar üzerindeki hassas verilerin yetkisiz kişilerce erişilemez olmasını sağlamak ve mobil cihazların ele geçirilmesi, güvenilirliğinin bozulması, işletim sistemi yazılımının kırılması veya değiştirilmesi gibi hallerden kaynaklanacak risklerin azaltılması amacıyla günün teknolojisine uygun kontrolleri tesis etmekle sorumlu olacak.

ÇAĞRI MERKEZLERİNE EK GÜVENLİK

8- Banka çağrı merkezini arayan müşterilerin, müşteri temsilcisine bağlanırken kart şifresi veya telefon bankacılığı şifrelerine ek olarak, mobil bildirim onayı veya SMS ile gönderilecek tek kullanımlık şifreyi girmeleri de gerekecek.

9- Telefon bankacılığı hizmetlerinin verilmesi sırasında kimlik doğrulama gerçekleştirilirken, müşterinin bildiği kimlik doğrulama unsurları ile tek kullanımlık parola veya işlem doğrulama kodu gibi bileşenlerin, görevli dahli ve erişimi olmadan otomatik sistemler üzerinden girişinin yapılması sağlanacak. Diğer bir deyişle artık banka çağrı merkezi çalışanları müşterilere anne kızlık soyadının 1., 2., 3. harfi gibi sorular soramayacak.

10- Müşterinin bankada kayıtlı olan telefon numarasından aranması gerektiği durumlarda, arama gerçekleştirilmeden önce telefonun başka bir numaraya yönlendirilmemiş olduğuna ilişkin kontrollerin yapılması gerekecek.

BANKA GÖNDERMEYECEK AMA SİZ ALABİLECEKSİNİZ...

Yönetmeliğin tüketiciler açısından en önemli sonuçlarından biri hiç şüphesiz ki bankaların artık dekont, ekstre ve hesap özetleri gibi finansal ve hassas bilgilendirmeleri e-posta yoluyla göndermeyecek olması.

Bankalardan konuyla ilgili olarak müşterilere yapılan duyurularda, buna gerekçe olarak ise şu gösteriliyor: Müşterilerin büyük çoğunluğunun yurt dışı e-posta servis sağlayıcılarını kullanıyor olmasından dolayı, müşterilere ait hassas verilerin yurt dışına çıkıyor olması…

Ancak müşterilerin dekont ve ekstre gibi bilgilendirmeleri internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden görüntüleyip, yine bu kanalları kullanarak, kendilerine veya başkalarına ait e-posta adreslerine pdf, excel ve benzeri formatlarda gönderebildiğini belirtelim.