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Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Ekonomist Beste Naz Süllü oldu. Başta ABD merkez Bankası Fed olmak üzere merkez bankalarının faiz artırımına başlaması ile birlikte adeta çöküşe başlayan kripto para dünyasının ele alındığı programda Süllü, bu durumun nasıl gerçekleştiğine ışık tutarken diğer yandan eski günlerin geri gelip gelmeyeceğine dair soruları yanıtladı. Süllü her geçen hafta olumsuz bir haberle sarsılan kripto paralardan kazanç sağlamanın mümkün olup olmadığına dair görüşlerini aktardı.

AYRIŞAN KRİPTO PARA VAR MI?

Süllü, son Fed kararının kripto para dünyasına etkilerini de değerlendirirken bu yatırım aracında hareketlerin neden sert olduğuna dair fikirlerini paylaştı. Merkez bankalarının faiz artırım süreci devam ettiği müddetçe bu olumsuz havanın devam edip etmeyeceğine dair tahminlerin paylaşıldığı programda Süllü, bu süreçte ayrışan kripto para olup olmadığını ve bu paralara yatırım yapmanın püf noktalarını aktardı.

NASIL BİR KRİPTO DÜNYASI OLACAK?

Kriptonun çöküş sürecinde Türk yatırımcının kaybının da ele alındığı programda Türk yatırımcının kaybettikten sonra yeniden bu alana yatırım düşünüp düşünmediği tartışılarak önümüzdeki dönemde nasıl bir kripto para dünyası olabileceği tahminleri ortaya konuldu.