Binance TR Genel Müdürü Dönmez: Kripto para dünyasının gözü kulağı İstanbul'da olacak Binance TR, medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda 2023 yılını değerlendirirken, Binance'in bu yıl 8-9 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştireceği global etkinliği Binance Blockchain Week'i (BBW) tanıttı. Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, "BBW'de sunulacak içeriğin yanı sıra konuşmacılar da yeterince dikkat çeken kişiler. Bu nedenle Kasım ayında kripto para, blok zincir ve Web3 dünyasının gözü kulağı İstanbul'da olacak" dedi. Binance CMO'su Rachel Conlan ise "Tüm dünyadan 3000 kişinin katılımını bekliyoruz. 2,5 milyon kişininse canlı yayını internetten takip edeceğini tahmin ediyoruz. Etkinlik, Web 3.0 ve blockchain teknolojilerinde Türkiye'nin dünyada oynayabileceği role ilişkin önemli bir mesajı tüm dünyaya iletecek" İFADELERİNİ KULLANDI

Binance TR, eylül ayı itibariyle üçüncü yılını doldururken, Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez ve Binance CMO’su Rachel Conlan, düzenlenen toplantıda Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalar ve hedeflerini paylaştı.

Üç yıldır dünyanın en büyük kripto para borsasını bünyesinde barındıran küresel blockchain şirketi olarak, Türk kullanıcılara Türk Lirası ile kripto para satın alabilme hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirten Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, “Türkiye'nin genç nüfusu, yüksek kripto para kullanımı ve yükselen inovasyon performansı, ülkenin blokzincir konusunda takip eden değil, takip edilen bir konuma gelebileceğini ve kamu tarafından atılan adımlar ve blokzincir teknolojisine verilen önem, geleceğin şekillendirilecek alanlarının göz ardı edilmediğini ve sektör için büyük bir kazanım olduğunu gösteriyor” dedi.

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TÜRKİYE GLOBALDE İLK 5'TE

Türkiye’nin Binance için de en önemli pazarlar arasında yer aldığını ve Binance’in son üç aydaki en büyük beş trafik kaynağı ülke arasında Türkiye’nin birinci sırada yer aldığını ve Türkiye’den Binance Global’e olan trafik son üç ay içerisinde bir önceki üç aya göre yükseldiğini aktaran Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şu anda tüm dünyada 150 milyon kullanıcımız bulunuyor. Hedefimiz 1 milyar insana ulaşmak. Türkiye'de de resmi olmayan veriler kripto varlıklara yatırım yapan kişi sayısının 8-10 milyon civarında olduğunu gösteriyor. Yüzde 10-12'lik penetrasyonla Türkiye bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden. Ama 85 milyonluk nüfusu düşününce daha gidebileceğimiz çok mesafe var. Türkiye’deki önemli potansiyelin farkındayız ve buradaki yatırımlarımızı artırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Dünyada kripto para ve Web3 dünyasını şekillendiren ve yönlendiren bir etkinlik olarak Binance Blockchain Week’in (BBW) bu yıl 8-9 Kasım tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olmasının da Binance’in Türkiye pazarına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirten Binance TR Genel Müdürü Dönmez, “BBW zaten dünya çapında takip edilen bir etkinlik. Bu yıl Türkiye’de gerçekleştirilecek olması ve Binance’in kurucusu CZ’nin son dönemlerde oldukça aktif kullandığı sosyal medyada BBW ile bağlantılı olarak Türkiye ile ilgili içerikler girmesi de BBW’ye olan dikkati arttırdı. Umuyorum ki dünya çapında takip edilen bir etkinliği Türkiye’de layığı ile yerine getireceğiz. BBW, Türkiye ve İstanbul’un tanıtımına da büyük bir katkı verecek.” dedi.

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“TÜRK TOPLULUĞUNDAN ALDIĞIMIZ GÜÇLÜ DESTEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Binance’in, Türk topluluğundan yıllardır aldığı güçlü destekten gurur duyduğunu belirten Binance CMO’su Racher Conlan ise, bu nedenle Binance'ın bayrak gemisi olan Binance Blockchain Week konferansını, bu yıl Türkiye'ye getireceklerini duyurmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

8 ve 9 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Binance Blockchain Week İstanbul’un, yenilikçi liderlerin bir araya geleceği ve Web3'ün geleceği hakkında yapılan konuşmaların ve blok zincirinin milyarlarca insanın günlük yaşamlarını nasıl güçlendirebileceği konularının ele alınacağı bir buluşma olacağını vurgulayan Conlan, "Binance Blockchain Week, sadece Binance ile ilgili değil. Dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcının katılacağı bu konferans, Web3 etrafında değerli konuşmalara ev sahipliği yapacak. Bu nedenle BBW, fikirleri ortaya çıkarmak, geliştirmeyi kolaylaştırmak, bağlantılar kurmak ve sorunlara çözüm bulmak için mükemmel bir fırsat. İstanbul'daki yaklaşan konferans, geçen yıl sırasıyla Dubai ve Paris'te gerçekleştirdiğimiz inanılmaz başarılarımızı takip ediyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de bulunmanın kendisine, blok zincir teknolojisinin insanlara getirebileceği faydaları ve değeri hatırlattığını ve Türkiye’nin birçok açıdan öncü bir konumda bulunduğunu belirten Conlan, "Ancak, sektörün hala daha başlarındayız. Zaman içinde daha fazla kullanım alanı ve gelişme ortaya çıkacak ve blok zinciri günlük yaşamlarımıza daha fazla entegre olacaktır. Geleceğe yaptığımız yolculuk ilginç olacak" dedi.

Şu ana kadar kaydolan katılımcıların 5'te 1'inin kadın olduğunu belirten Conlan, “Bu oran geçmiş etkinliklerde 20'ye birdi. Türkiye sektörde cinsiyet eşitliği adına tüm dünyanın çok önünde. Türkiye'deki çalışanlarımızda kadın erkek oranımız yarı yarıya. Bu sektör erkek egemen bir sektör değil. Kadınların bu alanda gelecekte çok daha etkin rol alacağını ve fırsat eşitliğini potansiyellerini gerçekleştirmek üzere kendi lehlerine kullanacağını öngörüyoruz” dedi.

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"REGÜLASYONA İHTİYAÇ DUYULAN BİR ALAN"

Kripto sektörünün sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok noktasında regülasyona ihtiyaç duyulan bir alan olduğunu belirten Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez şunları söyledi:

“Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Nisan ayında regülasyon çerçevesindeki önerilerimizi 13 madde üzerinden aktarmıştık. Amacımız, uzun vadede güvenli ve daha sürdürülebilir bir kripto ekosistemi oluşturmak. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Binance kurucusu Changpeng Zhao’nun (CZ) Türkiye’de blokzincir ekosistemini daha iyi anlatabilmek ve burada gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri doğru aktarabilmek adına Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile yaptığı görüşmeyi çok değerli buluyoruz. Mevcut endişeleri gidermenin ve birlikte güvenilir bir pazar yaratabilmenin tek yolu bu iletişimi sürdürebilmekten geçiyor. Diyaloglarımızın devam etmesini diliyor, bekliyoruz.”

Binance TR olarak kendilerine bağlı olan konulara odaklanmaya devam edeceklerini aktaran Dönmez, “Türkiye pazarına yaptığımız yatırımları sürdüreceğiz. Bu kapsamda yeni projelerimizi destekleyici planlarımızı 2024 yılında gerçekleştireceğiz. Kullanıcılarımızı ilk sıraya koyarak inşa etmek, yenilik yapmak ve sektörün şeffaflık, güvenlik ve uyumluluk standartlarını yükseltmeye öncülük ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.