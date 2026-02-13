Kritik maç öncesi Trabzonspor'da Zubkov gelişmesi!
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlarken, gözler Oleksandr Zubkov'a çevrildi. Sakatlığı bulunan Ukraynalı oyuncu, son antrenmanda yer almadı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 22. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Kritik mücadele öncesinde gözler, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Oleksandr Zubkov'a çevrilmişti.
HT Spor'dan Hasan Tüncel'in aktardığı bilgiye göre Ukraynalı oyuncu, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.
Zubkov'un Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alması da beklenmiyor.
Bordo-mavililerde bu sezon 23 karşılaşmada süre alan Ukraynalı oyuncu, 3 gol attı ve 8 kez asist yaptı.