Kritik maç öncesi Trabzonspor'da Zubkov gelişmesi!

Bakan Gürlek: "Yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için önemli adımlar atacağız"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla kurul üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gürlek, "Hakimler ve Savcılar Kurulumuz ile birlikte özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için önemli adımlar atacağız" dedi. (IHA)