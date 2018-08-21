Son 25 yılda krizlere karşı güçlendik açıklaması yapan OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Yerli ve milli sermayeyle kurulmuş 974 bayimizle hükümetimize güvenimiz tamdır. Bu oyunu bozacak güçteyiz” açıklaması yaptı.

Son haftalarda zirve yapan döviz kurlarındaki dalgalanmaların en çok etkilediği sektörlerin başında otomotiv geliyor. Üreticiler dışında büyük yatırımlarına rağmen karlılıkları azalan bayiler de yaşanan olumsuzluklardan fazlasıyla etkileniyor. “Ülkemiz bugüne kadar birçok kriz ile karşı karşıya gelmiştir. Son 25 yılda birçok kriz yaşamış bir ülke olarak bizler kriz yönetimini iyi yapabilen bir bankacılık ve reel sektöre sahibiz” açıklaması yapan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (OYDER) Murat Şahsuvaroğlu, “Bu oyunu bozacağız” diye konuştu.

DURUŞUMUZ SAĞLAM

“1994’de 5 Nisan, 1996’da Asya, 1997’de Rusya ve 2001 krizlerini yaşayan ülkemiz her defasında birleşerek krizlerden çıkmayı başarmıştır. Milli ekonomimizi hedef alan bugünkü duruma karşı ekonomi yönetiminin önlem aldığını görüyor ve alınan tüm önlemleri destekliyoruz” diyen Şahsuvaroğlu, "Kurlar üzerinde son derece ciddi spekülatif atakların olduğunu görüyoruz, bu kur seviyelerinin ülkemizin bugünkü durumunu yansıtmadığını da çok iyi biliyoruz. Son dönem ekonomik parametrelerimiz kurlar üzerinde oynanan oyunu bozacak niteliktedir” dedi.

KRİZLERE DAYANIKLIYIZ

“Zor günlerden geçiyoruz ama bu zorlukları ilk defa yaşayan ülke değiliz, kriz yönetme becerisi olan bir ülkeyiz" diyen Şahsuvaroğlu, "Çok iyi bir Kamu-Reel sektör koordinasyonu ile gereksiz gündemlerle kafaları karıştırmadan, dik ve kararlı duruşumuzla tüm taahhütlerimizi yerine getirerek gerekenleri yapabilecek güçteyiz. Bu hususta hükümetimize ve halkımıza güvenimiz tamdır" diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ 974 PLAZA

Şahsuvaroğlu, "Tamamı yerli ve milli sermaye ile kurulmuş ve ülkemizin her yanına dağılmış 974 adet otomotiv plazamızla, yetişmiş insan kaynağımızla bu savaşı aşma yolunda devletimize olan desteğimizi belirtmek isteriz. Ekonomimizin olması gereken yere geleceğine ve son dönemdeki aktif büyüme sürecine döneceğine inancımız tamdır" açıklaması yaptı.

İHRACAT LİDERİ SEKTÖR

Otomotivin yıllardır ihracat liderliğini bırakmadığının altını çizen Şahsuvaroğlu, “ 2017’de 29.5 milyar dolar ile ülkemizin toplam ihracatının yüzde 20’sini otomotiv tek başına gerçekleştirdi. Bu yıl sonunda hedef 31.5 milyar dolar. Geçtiğimiz yıl 6,5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren otomotiv sektörü 2018 senesinde ise bu rakamı daha da yukarı taşıyacak” diye konuştu.

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