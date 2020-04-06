HABERTURK.COM

Konut alacaklar ya da kiralayacaklar koronavirüs korkusuyla evi yakından görmek yerine online gezmeyi ve alım satımlar da ise uzaktan işlem gerçekleştirmeyi tercih ettiği belirtildi.

EVA Gayrimenkul Değerleme Araştırma ve Raporlama Müdürü Şeyma Şehirli, koronavirüs krizinin en iyimser şekilde Mayıs sonuna kadar süreceğini ve bu kriz döneminde alışılmış şekilde devam etme olağanının imkansız olduğunu belirterek, “Bu dönemde yeni modeller düşünülmeli, daha az temas ile alım satım işlemleri gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır” dedi.

Şehirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Henüz kiralamada örneklerini görmesek bile alım satım işlemlerinde uzaktan işlemler başladı. İnsanlar şu an beklemede. Neyin ne olacağı belirsiz olduğu için uzun süreli tahmin yapılamıyor. O nedenle hem kiralama hem de satış işlemleri mart ortası itibariyle oldukça yavaşladı. Özellikle yabancı alıcılara uzaktan online satış ve kiralama yapan ve dijital altyapısını bu şekilde kurmuş birçok firma alım satıma düşükte olsa devam ediyor. Bu durum yalnız yabancı alıcı için değil Türkiye’de yaşayan konut almak ya da kiralamak isteyen müşterilerin bu sürecin devam etmesi halinde bu şekilde hizmet veren firmalara yöneleceklerini gösteriyor. Konutun 3 boyutlu hareketli görselleri, çevresi, kat planları vb. dokümanları online olarak sunularak fiziksel temasta bulunmadan alıcılara tanıtmak mümkün. Sürecin konut fiyatlarına olan etkisini önümüzdeki dönemde net olarak göreceğiz. Alım satımın yavaşlamasının uzun sürmesi halinde konut fiyatlarını düşüreceği bir gerçek. Konutların yakında pazarlanma yöntemleri kadar kullanılan inşaat malzemelerinin de değişeceğini düşünüyoruz. Bu aşamada virüs ve bakteri tutulumunu engelleyen malzemelerin kullanıldığı konutlara ihtiyaç duyulabilir. İhtiyaçların evrildiği bir döneme giriyoruz." dedi