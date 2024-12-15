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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Krzysztof Piatek, gol krallığında zirveye yerleşti - Rams Başakşehir Haberleri

        Krzysztof Piatek, gol krallığında zirveye yerleşti

        Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, Fenerbahçe karşısında attığı golle birlikte Trendyol Süper Lig'de gol sayısı 10'a çıkardı ve krallık yarışında zirveye yerleşti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 21:32 Güncelleme: 15.12.2024 - 21:32
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        Krzysztof Piatek, zirveye yerleşti!
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

        Turuncu-lacivertlilerin tek golü 59. dakikada Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek'ten geldi. Piatek böylece Süper Lig'de gol sayısını 10'a çıkardı ve krallık yarışında zirveye yükseldi.

        Piatek'i, 9'ar golü bulunan Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ve Trabzonspor'un Demokratik Kongolu futbolcusu Simon Banza takip ediyor.

        29 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de; Antalyaspor'a 3, Göztepe'ye 2, Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ağlarını da 1'er kez havalandırdı.

        Piatek ayrıca bu sezon tüm kulvarlarda ise 18. golünü kaydetti.

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