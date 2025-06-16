Kubilay Kanatsızkuş'tan Kasımpaşa'ya 2 yıllık imza
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, son olarak Göztepe forması giyen Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna kattı. 28 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Giriş: 16.06.2025 - 12:10 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:10
Süper Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Kasımpaşa, kadrosunu Kubilay Kanatsızkuş ile güçlendirdi.
Lacivert-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki santrfor ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kubilay Kanatsızkuş, son 2 sezondur Göztepe forması giyiyordu. Başarılı futbolcu geçtiğimiz sezon İzmir ekibiyle 21 resmi maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ