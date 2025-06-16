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        Haberler Spor Transfer Kubilay Kanatsızkuş'tan Kasımpaşa'ya 2 yıllık imza - Futbol Haberleri

        Kubilay Kanatsızkuş'tan Kasımpaşa'ya 2 yıllık imza

        Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, son olarak Göztepe forması giyen Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna kattı. 28 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 12:10 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:10
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        Kubilay Kanatsızkuş Kasımpaşa'da
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        Süper Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Kasımpaşa, kadrosunu Kubilay Kanatsızkuş ile güçlendirdi.

        Lacivert-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki santrfor ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kubilay Kanatsızkuş, son 2 sezondur Göztepe forması giyiyordu. Başarılı futbolcu geçtiğimiz sezon İzmir ekibiyle 21 resmi maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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