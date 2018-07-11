Voleybol Erkekler Efeler Ligi takımlarından Jeopark Kula Belediyespor, başantrenörlük görevine Polonyalı Mariusz Sordyl'i getirdi.

Kariyerinde 18 yıl oyuncu olarak görev yapan 49 yaşındaki çalıştırıcı, ülkesinde AZS Olsztyn, Romanya'da Remat Zalau ve son olarak Katar'da Al Ahli takımlarının dümeninde yer aldı.

Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, yeni sezonda yeni hedeflerle Kula'yı yine en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirterek, Polonyalı teknik adamın takıma güç, Efeler Ligi'ne ise tempo katacağını ifade etti.