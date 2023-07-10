Kulaklarımızdan neden kıvrımlar bulunur?

Kulak kepçesi, ses dalgalarını toplayan, yükselten ve kulak kanalına yönlendiren huniler gibi davranır. Ayrıca bu bölgedeki kıvrımlar ses perdesini yükselterek daha iyi duymamızı sağlar.

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Sadece bu kadar da değil. Kulak kepçesi aynı zamanda sesin nereden geldiğini algılamımıza da yardımcı olur. Sesler, kepçe ile güçlendirilir ve aynı anda iki kulak kepçesine gelen seslerde çok az farklılıklar olur bu da sesin kaynağını ve sesteki değişiklikleri bulmamıza imkân verir.

Kaynak: Science ABC