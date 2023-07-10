Kulaklarımızdan neden kıvrımlar bulunur?
İnsan kulakları, diğer canlılar gibi düz bir yapıda değil aksine kırışık ve kıvrımlı yapıdadır. Diğer organlar gibi bu kıvrımların da yerine getirdiği görevler vardır. Üstelik bu görevler, sizi şaşırtacak kadar hayati.
Kulağımız diğer organlarımıza benzemez. Yapısı itibarıyla oldukça karışık ve kıvrımlıdır. Bu kıvrımlı kısma, kulak kepçesi denir. Kulak kepçesi; esnek, katlanabilir kıkırdak ve deriden meydana gelir.
Algıladığımız sesler öncelikle dış kulağa gelir ve oradan kulak kepçesinin kıvrımlarıyla kulak kanalına ve kulak zarına iletilir.
Kulak kepçesi, ses dalgalarını toplayan, yükselten ve kulak kanalına yönlendiren huniler gibi davranır. Ayrıca bu bölgedeki kıvrımlar ses perdesini yükselterek daha iyi duymamızı sağlar.
Sadece bu kadar da değil. Kulak kepçesi aynı zamanda sesin nereden geldiğini algılamımıza da yardımcı olur. Sesler, kepçe ile güçlendirilir ve aynı anda iki kulak kepçesine gelen seslerde çok az farklılıklar olur bu da sesin kaynağını ve sesteki değişiklikleri bulmamıza imkân verir.
Kaynak: Science ABC