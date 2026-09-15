Ahmet Mümtaz Taylan'dan ilk fotoğraf sergisi: Noksan

LEE Art Project, yeni sanat sezonunu sanatçı Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Noksan” başlıklı ilk fotoğraf sergisiyle açıyor.

Sanat yaşamını farklı disiplinlerde sürdüren Ahmet Mümtaz Taylan, bu kez objektifinden yansıyan dünyayı sanatseverlerle paylaşmaya hazırlanıyor.

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Sanatçının ilk fotoğraf sergisi olma özelliğini taşıyan “Noksan”; 30 Eylül – 30 Ekim 2026 tarihlerinde Polat Piyalepaşa Çarşı’daki LEE Art Project’te ziyaret edilebilecek.

Sergi kapsamında gerçekleştirilecek satışlardan elde edilen gelirin yüzde 50’si, kanser tedavisi gören çocukların ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla bağışlanacak.

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BİR GÖRÜNTÜYE RUHUNU VEREN NEDİR?

Sisli ovalardan donmuş göllere, kentsel yapılardan terk edilmiş nesnelere uzanan seçki; farklı manzaraları boşluk, yalnızlık ve insanın yokluğu etrafında ortak bir atmosferde buluşturuyor. İnsanın bedenen bulunmadığı bu sahnelerde nesneler, eksik öznenin bıraktığı izleri taşıyan güçlü anlatıcılara dönüşüyor.

“Bir görüntüyü tamamlayan ve ona ruhunu veren şey, çoğu zaman içinde barındırdığı noksanlığın ta kendisidir” diyen sanatçı, bizi kusursuzluğun yüzeyselliğinden sıyırıp eksilmenin, yitirmenin ve unutuşa direnmenin güzelliğine bakmaya çağırıyor.

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Ahmet Mümtaz Taylan, “Noksanlık, ne yaparsak yapalım dolmayan ve insana her resimde yalnızlığını anımsatan bir boşluktur. Buna rağmen eksikliklerin ve kesintilerin gerçek sevgiyi ve birbirine tutunmayı mümkün kıldığı bir bağa dönüşür” derken; bu bağa yakınsamaya dikkat çekiyor.