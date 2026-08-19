Beykoz Kundura’da 'Bir Akşamüstü' konserleri

Beykoz’un doğal atmosferi ve Kundura’nın endüstriyel mirası içinde şekillenen Beykoz Kundura’da Bir Akşamüstü, müziği yalnızca bir performans olarak değil, mekânla ve dinleyiciyle kurulan ortak bir deneyimin parçası olarak ele alıyor. Her ay farklı müzisyen ve projeleri ağırlayan konser serisi, akşamın doğal akışı içinde dinleyicilere müzikle buluşabilecekleri, bir arada vakit geçirebilecekleri ve farklı müzikal dünyalara kulak verebilecekleri bir alan açıyor. Doğaçlamanın özgür yapısından caz-füzyonun ritmik enerjisine, Akdeniz’in çok dilli müziklerinden Anadolu rock’ın mirasına ve halk müziği ile cazın kesişimine uzanan programıyla Beykoz Kundura’da Bir Akşamüstü, farklı sesleri ve müzikal yaklaşımları aynı atmosferde buluşturarak sonbahar ve kış aylarında da devam ediyor.

Serinin 26 Eylül Cumartesi akşamındaki konuğu, doğaçlama bir müzikal macera olarak tanımlanan Hissikablelvuku olacak. Anadolu hafızasını taşıyan müzisyenler, eskinin pastoral yaklaşımı ile günümüz endüstrisinin imkânlarını bir araya getirirken makamsal ezgiler ve doğaçlamaları rock, jazz, etnojazz, elektronik müzik, Anadolu saykodelik rock, afrobeat ve noise gibi farklı türlerle ilişkilendiriyor. Volkan İncüvez (gitar, çağlama, vokal), Okan Kaya (bas gitar) ve Berkan Tilavel’den (davul) oluşan üçlü, icranın gerçekleştiği anı ve mecrayı merkeze alan performanslarıyla dinleyiciyi müziğin içine dahil ediyor.

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31 Ekim Cumartesi günü ise sahne, Marsilya merkezli caz-füzyon topluluğu Payam Ghasemi Quintet’e ev sahipliği yapacak. Modern caz, groove ve Orta Doğu’nun müzikal renklerini özgün bestelerinde buluşturan topluluk; modal nüanslar, güçlü ritmik enerjiler, doğaçlama ve müzisyenler arasındaki etkileşim üzerine kurulu bir performans sunacak. Payam Ghasemi’nin bas gitarda liderliğindeki toplulukta Samuel Diouf piyano, Max Atger saksofon, Matthew Bumgardner trombon ve Cedrick Bec davulda yer alıyor.

Programın 28 Kasım Cumartesi tarihli konserinde İstanbul’da yolları kesişen üç Yunan müzisyenden oluşan Sinafi Trio sahne alacak. Yerel müzikleri ve hikâyelerini dinleyerek bu coğrafyanın müzikal zenginliğine kulak veren üçlü; teke türkülerinden ağıtlara, rembetikodan şehir müziklerine ve cafe amana uzanan repertuarında Türkçe, Ermenice, Rumca, İspanyolca ve Kürtçe gibi farklı dillerden şarkılara yer veriyor. Elena Moudiri Hasiotou (vokal ve ritim), Marina Liontou Mochament (ud) ve Asineth Fotini Kokkala’dan (kanun) oluşan Sinafi Trio, çok dilli repertuarıyla Akdeniz’in kültürel coğrafyasında dolaşan bir müzikal anlatı kuruyor.

12 Aralık Cumartesi akşamı Beykoz Kundura’da, Anadolu rock ruhunu çağdaş müzikal türlerle buluşturan Telli Davul sahne alacak. 2025 yılında Montreux Caz Festivali’nde sahne alan ve Avrupa’daki festivallerde performanslarını sürdüren grup, geleneksel Anadolu ezgilerini disko, psychedelic, funk ve caz motifleriyle harmanlıyor. Muaz Ceyhan (vokal, yaylı tambur, synth ve çağlama), Rubar Dindar (klavye), Gamze Yılmazel (davul) ve Özer Ateş’ten (bas gitar) oluşan Telli Davul, 1970’lerin Anadolu rock ruhunu bugünün müzikal olanaklarıyla yeniden yorumluyor.

Serinin 13 Aralık Pazar günündeki özel buluşmasında Coşkun Karademir Trio – Folk’n’Jazz sahne alacak. Anadolu’nun binlerce yıllık müzikal mirasını çağdaş bir bakışla ele alan Coşkun Karademir, halk müziğinin melodik ve duygusal derinliğini cazın doğaçlamaya dayalı özgür yapısıyla bir araya getiriyor. Karademir’e bağlama ve kopuzda, uluslararası caz sahnesinin önemli piyanistlerinden Selen Gülün ve davulda Robert Mehmet İkiz eşlik ediyor. Üç müzisyenin ortak dili, geleneksel ile çağdaş arasında canlı ve dengeli bir müzikal anlatı kuruyor.

Beykoz Kundura’da Bir Akşamüstü” konser serisinin biletlerine Biletinial, Biletix ve Passo üzerinden satışa çıktı.