Frankfurt'ta 'En İyi Film' Sahibinden Rahmet

Bu yıl 26.’sı gerçekleştirilen Frankfurt Uluslararası Türk Filmleri Festivali, ödüllerin takdim edildiği görkemli bir gala akşamı ile sona erdi. Sunuculuğunu Gökhan Mumcu ile Ebru Susur Atlı’nın üstlendiği ödül gecesinde, Almanlardan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, “En İyi Film” dalında “Sahibinden Rahmet” ödüle layık görülürken, filmin yönetmenleri Gözde Yetişkin ile Emre Sert de “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Senaryo” ödülünü aldılar. Ödüller filmin görüntü yönetmeni Arınç Arısoy’a takdim edildi.

Hazal Türesan’ın “Bildiğin Gibi Değil” filmindeki performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldüğü festivalde, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü ise “Sahibinden Rahmet” filmindeki rolüyle Cem Yiğit Üzümoğlu aldı.

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Ödülünü Hessen eyaleti milletvekili Turgut Yüksel’den alan Hazal Türesan yaptığı konuşmada, “Frankfurt’ta olduğum için çok mutluyum. Hikayeyi okuduğumda çok sevmiştim. Ben iyi hikayelerin zamansız ve mekansız olduğunu düşünürüm. Bu da sanırım Tokat’ta çekilen üç kardeşin hikayesini anlatan filmin, Frankfurt’ta karşılığını bulmasıyla kanıtlanmış oluyor. Vuslat’a hikaye anlatmayı tercih ettiği için, beni seçtiği için ve partnerlerim Alican Yücesoy ile Serdar Orçin’e bana gerçekten küçük bir kız kardeş olmayı öğrettikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi. Cem Yiğit Üzümoğlu’nun katılamadığı törende ödülünü filmin görüntü yönetmeni Arınç Arısoy aldı.

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“En İyi Görüntü Yönetmeni” dalında Tavşan İmparatorluğu filmiyle Claduia Becerril Bulos ödül alırken, “En İyi Müzik” dalında Noir filmiyle Uğur Akyürek, “En İyi Belgesel” dalında Tayfun Belet’in yönettiği “Roman Gibi”, “Üniversitelerarası En İyi Kısa Film Türkiye” dalında Ömer Nusret Tanır ile Azmican Zengin’in yönettiği ‘Hatırlayabildiğim Kadarıyla” ve “Üniversitelerarası En İyi Kısa Film Almanya” dalında da Katja Friedrich’in yönettiği “Isolated-İzole” ödüle layık görüldüler.

2025 yılının en çok izlenen film kategorisinde ise, Nadim Güç’ün yönettiği, başrollerinde Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonat ve Şerif Erol’un oynadığı “Mukadderat” filmi ödül almaya hak kazandı. Ödülü filmin başrol oyuncularından Aslıhan Gürbüz, Festival Direktörü Serap Gedik’ten aldı. Gürbüz, “Bu ödülü ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Tüm arkadaşlarım adına tüm festival ekibine ve gönüllülük esasına göre çalışan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türk sinemasının Avrupa’daki en köklü temsil alanlarından biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali bu yıl “Başarı Ödülü”nü, dünyada ülkemizi başarı ile temsil eden, Kuru Otlar Üstüne filmiyle 76. Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü alan Merve Dizdar’a verdi. Dizdar’a ödülünü Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı takdim etti. Dizdar yaptığı konuşmada, “Öncelikle tüm festival ekibine teşekkür ederim. Festivallerin en güzel tarafı birlikte film izlemek. Seyirci bizim için her zaman çok önemli. Ödüller her zaman çok güzel. Önemli olan ne kadar iyi oynadığınız, ne kadar iyi yönettiğiniz değil, bu işi tutkuyla yapmanız. Bu sektördeki herkesin işini tutkuyla yaptığını biliyorum. Bu benim için daha kıymetli. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım hep birlikte film izlemeye devam ederiz” dedi.

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Bu yıl “Kültürlerin Ortak Dili: Sinema” mottosuyla gerçekleştirilen festival kapsamında, Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Yetkin Dikinciler’e de, bugüne kadar festivale yaptığı katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Dikinciler’e plaketini Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı verdi. Usta sanatçı yaptığı konuşmada; “Çok heyecanlandım. Bu plaket benim için çok değerli. Her zaman canı gönülden buradayım. Ne zaman ihtiyaç olursa burada olmaya devam edeceğim. İyi ki varsınız ve devam edelim” dedi.

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, 26 yılı geride bırakan festivalin Türk sinemasına ve kültürel etkileşime sunduğu katkılara değinerek, tüm katılımcılara ve destekçilere teşekkür etti.