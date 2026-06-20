Sevdalinka'nın güçlü sesi Amira Medunjanin İstanbul'a geliyor

Bosna-Hersek'in köklü müzik geleneği Sevdalinka'nın dünyaca tanınan yorumcusu Amira Medunjanin, 24 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşacak.

Geleneksel Balkan müziğini çağdaş bir yorumla yeniden şekillendiren Medunjanin, etkileyici sesi ve güçlü sahne performansıyla dünya müzik sahnesinin en saygın isimleri arasında yer alıyor. Aşk, özlem, tutku ve insan ruhunun derinliklerine uzanan hikâyeleri müziğiyle buluşturan sanatçı, Sevdalinka geleneğini yeni kuşaklarla buluşturmaya devam ediyor.

Kariyeri boyunca yayımladığı albümler ve uluslararası konserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Medunjanin; "Ajde Jano", "Što Te Nema", "Pjevat Ćemo Šta Nam Srce Zna" gibi eserleriyle Balkan coğrafyasının müzikal hafızasını sahneye taşıyor. Geleneksel ezgileri kendine özgü yorumuyla yeniden hayat veren sanatçı, her performansında dinleyicilerine duygu yüklü bir müzik deneyimi sunuyor.

Müzik eleştirmenleri tarafından Balkan müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Amira Medunjanin, sesi ve yorumuyla kültürler arasında köprü kuran sanatçılar arasında anılıyor. Geleneksel ile moderni buluşturan yaklaşımı sayesinde dünyanın birçok önemli sahnesinde izleyiciyle buluşan sanatçı, Piu Entertainment organizasyonuyla İstanbul’da unutulmaz bir konser verecek.

Konserin biletleri Biletinial, Bubilet, Biletix ve Passo üzerinden satışa çıktı.