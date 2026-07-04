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        Haberler Kültür-Sanat Tan Sağtürk yeniden Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcısı seçildi

        Tan Sağtürk yeniden Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcısı seçildi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanat Danışmanı Tan Sağtürk, Moskova'da düzenlenen Uluslararası Bale Birliği Genel Kurulu'nda oy birliğiyle yeniden Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçildi. Sağtürk, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 16:42 Güncelleme:
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        Tan Sağtürk yeniden Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcısı seçildi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanat Danışmanı Tan Sağtürk, Moskova'da gerçekleştirilen Uluslararası Bale Birliği genel kurulunda oy birliğiyle yeniden Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yarışmalar Başkanı seçildi.

        Sağtürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün sanatımızın en büyük günlerinden biri, Uluslararası Bale Birliği, Bolşoy'da yapılan genel kurulda oy birliğiyle beni Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yarışmalar Başkanı olarak seçti. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sizinle sıcak haberi paylaşmak istedim. Gelişmelerden en kısa zamanda haberdar edeceğim. Moskova'dan kucak dolusu sevgiler."

        Tan Sağtürk, bu göreve ilk kez 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilen genel kurulda seçilmişti.

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