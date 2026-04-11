        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyuncu Görkem Sevindik ile bir araya geldi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyuncu Görkem Sevindik ile buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in hedef aldığı oyuncu Görkem Sevindik ile bir araya geldi. Bakan Ersoy, Görkem Sevindik'in insani duruşunun yanında olduklarını bildirdi

        Giriş: 11.04.2026 - 14:41
        Bakan Ersoy'dan destek

        İsrail'in, Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına yönelik sosyal medya hesabından tepki gösteren oyuncu Görkem Sevindik, bu paylaşımının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, destek için oyuncu Sevindik ile bir araya geldi.

        "TEHDİTKÂR DİL ASLA KABUL EDİLEMEZ"

        İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna karşı çıkanları hedef alan söylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu tür yaklaşımların yalnızca bireyleri değil, evrensel değerleri de hedef aldığı ifade edildi. Bakan Ersoy, hukuksuzluğa ve zulme karşı durmanın bir tercih değil sorumluluk olduğunu belirterek, masum sivilleri hedef alan hiçbir anlayışın meşruiyetinin olamayacağını dile getirdi.

        Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu duruşun, dünyanın ortak vicdanının bir yansıması olduğuna dikkat çeken Ersoy, sanatın sadece estetik değil aynı zamanda güçlü bir toplumsal sorumluluk alanı olduğunun altını çizdi. Gazze'de süren zulme karşı ses yükseltmenin insanlık görevi olduğunu kaydeden Ersoy, şunları söyledi: Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan bu dil, İsrail’in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha göstermektedir. Vicdan sahibi hiç kimse, masumların hayatını hedef alan bu anlayış karşısında susmamalıdır. Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

