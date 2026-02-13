Canlı
        Kulüpler Birliği'nden 'ortak yayın geliri' kararı! - Futbol Haberleri

        Kulüpler Birliği'nden 'ortak yayın geliri' kararı!

        Kulüpler Birliği'nde yayın gelirlerine ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Yayın gelirlerinin ortak dağıtımı için toplanan kulüpler arasında yapılan oylamada 14 kulüp "evet" oyu verirken, 3 kulüp teklife karşı çıktı. Alınan kararın uygulanıp uygulanmayacağı ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) inisiyatifine bırakıldı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 16:24 Güncelleme: 13.02.2026 - 16:31
        Kulüpler Birliği'nden 'ortak yayın geliri' kararı!
        Kulüpler Birliği Vakfı, dün toplanırken, masada konuşulan konular da ortaya çıkmaya başladı. Kulüpler arasındaki görüşmelerde en dikkat çekici konu ise 'yayın gelirleri' oldu.

        3 KULÜP 'RET' OYU VERDİ

        Yayın gelirlerinin ortak dağıtımı için toplanan kulüpler arasında yapılan oylamada 14 kulüp “evet” oyu verirken, 3 kulübün ise teklife karşı çıktığı öğrenildi.

        Bu gelişmenin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrildi.

        Kulüpler Birliği toplantısında alınan kararın uygulanıp uygulanmayacağı TFF yönetiminin inisiyatifine bırakıldı.

