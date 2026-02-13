Kulüpler Birliği'nden 'ortak yayın geliri' kararı!
Kulüpler Birliği'nde yayın gelirlerine ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Yayın gelirlerinin ortak dağıtımı için toplanan kulüpler arasında yapılan oylamada 14 kulüp "evet" oyu verirken, 3 kulüp teklife karşı çıktı. Alınan kararın uygulanıp uygulanmayacağı ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) inisiyatifine bırakıldı.
Kulüpler Birliği Vakfı, dün toplanırken, masada konuşulan konular da ortaya çıkmaya başladı. Kulüpler arasındaki görüşmelerde en dikkat çekici konu ise 'yayın gelirleri' oldu.
3 KULÜP 'RET' OYU VERDİ
Bu gelişmenin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrildi.
Kulüpler Birliği toplantısında alınan kararın uygulanıp uygulanmayacağı TFF yönetiminin inisiyatifine bırakıldı.