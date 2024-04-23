Kulüpsüz kalan İspanyol kaleci David De Gea için yeni bir iddia
İspanyol Kaleci David De Gea, 2011-2023 yılları arasında formasını giydiği Manchester United takımında geçen sezon sözleşmesinin bitmesinin ardından Kulüpsüz kaldı. Henüz bir kulüp ile anlaşma sağlayamayan File Bekçisi için yeni bir idda ortaya atıldı. İşte detaylar...
İspanyol file bekçisi David De Gea için ortaya önemli bir iddia atıldı.
Geçen sezonun ardından Manchester United ile sözleşmesi sona eren De Gea takımı ile sözleşme imzalamamış ve serbest kalmıştı.
Başka bir takımla da anlaşma sağlamayan De Gea, Ocak'ta da bir yere imza atmamış ve sezonu sahaya çıkmadan bitireceği kesinleşmişti.
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İspanyol basınından Estadio Deportivo gazetesinin haberine göre De Gea, Real Betis'e transfer olabilir.
Real Betis'in kalesinde şu an 41 yaşındaki Şilili kaleci Claudio Bravo ile Rui Silva yer alırken De Gea'nın Bravo'nun yerini alabileceği iddia edildi.
Aynı zamanda Betis'in birinci kalecisi Rui Silva'nın da Serie A'dan takip edilmesi De Gea'nın transfer ihtimalini güçlendirdi.