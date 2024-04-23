Kulüpsüz kalan İspanyol kaleci David De Gea için yeni bir iddia

33 yaşındaki David De Gea, İspanya'da 2007'den 2011'e kadar alt takımlar dahil olmak üzere Atletico Madrid'de forma giydi ve daha sonra 2011'den 2023'e kadar kalesini koruduğu Manchester United'da tam 545 maça çıktı 190 maçta kalesini gole kapadı.