        Haberler Bilgi Gündem KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026: Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026: Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek?

        Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2018 yılında ilk kez uygulanmaya başlayan emekli bayram ikramiyesi, bu yıl herhangi bir artış yapılmadan ödenecek. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala emekliler, ikramiye ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek? Bayram ikramiyesi ne kadar? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 12:10 Güncelleme:
        Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer almayı sürdürüyor. 2018 yılında ilk kez hayata geçirilen emekli bayram ikramiyesi, bu yıl zam yapılmadan hesaplara yatırılacak. Bayrama az bir süre kala emekliler, ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırmış durumda. Peki Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek? Bayram ikramiyesi ne kadar? Ayrıntılar haberimizde.

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

        Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ödeme takvimi henüz resmi olarak duyurulmadı. Bu yıl Kurban Bayramı’nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek olması nedeniyle, emeklilerin maaş ödemeleriyle birlikte bayram ikramiyelerinin de hesaplara yatırılabileceği tahmin ediliyor. Ödeme tarihine ilişkin resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

        BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

        2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklanan güncel bilgilere göre ödeme tutarı 4.000 TL olarak belirlenmiştir.

        KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

        Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan kişiler; ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden yararlanacaktır.

        Birden fazla emekli aylığı alanlar için ise ayrı ayrı ödeme yapılmaz. En yüksek tutarın ödenmesine imkân veren tek dosya üzerinden yalnızca bir bayram ikramiyesi verilir. Ancak hem emekli aylığı hem de ölüm aylığı alan kişiler, kendi emeklilik hakları üzerinden 4.000 TL bayram ikramiyesi almaya hak kazanacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HAK-İŞ'ten Taksim'de basın açıklaması

        HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra basın açıklaması yaptı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        'Evlat edinme' açıklaması
        'Evlat edinme' açıklaması
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı