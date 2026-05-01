KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan kişiler; ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden yararlanacaktır.

Birden fazla emekli aylığı alanlar için ise ayrı ayrı ödeme yapılmaz. En yüksek tutarın ödenmesine imkân veren tek dosya üzerinden yalnızca bir bayram ikramiyesi verilir. Ancak hem emekli aylığı hem de ölüm aylığı alan kişiler, kendi emeklilik hakları üzerinden 4.000 TL bayram ikramiyesi almaya hak kazanacaktır.