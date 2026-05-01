KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026: Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2018 yılında ilk kez uygulanmaya başlayan emekli bayram ikramiyesi, bu yıl herhangi bir artış yapılmadan ödenecek. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala emekliler, ikramiye ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek? Bayram ikramiyesi ne kadar? Ayrıntılar haberimizde.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ödeme takvimi henüz resmi olarak duyurulmadı. Bu yıl Kurban Bayramı’nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek olması nedeniyle, emeklilerin maaş ödemeleriyle birlikte bayram ikramiyelerinin de hesaplara yatırılabileceği tahmin ediliyor. Ödeme tarihine ilişkin resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklanan güncel bilgilere göre ödeme tutarı 4.000 TL olarak belirlenmiştir.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan kişiler; ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden yararlanacaktır.
Birden fazla emekli aylığı alanlar için ise ayrı ayrı ödeme yapılmaz. En yüksek tutarın ödenmesine imkân veren tek dosya üzerinden yalnızca bir bayram ikramiyesi verilir. Ancak hem emekli aylığı hem de ölüm aylığı alan kişiler, kendi emeklilik hakları üzerinden 4.000 TL bayram ikramiyesi almaya hak kazanacaktır.