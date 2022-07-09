Mübarek Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte bayram mesajı araştırmaları hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı bugün itibariyle başladı ve 9,10,11,12 Temmuz günlerinde eda edilecek. Kardeşlik bağlarının güçlendiği ve yardımlaşmanın arttığı bu özel günde milyonlarca Müslüman cemaatle bayram namazını kılmak için camilere akın etti. 2022 yılının ikinci bayramının başlamasıyla birlikte; en güzel, yazılı, farklı ve resimli Kurban Bayramı mesajları ve sözleri gündeme geldi. İşte, sevdiklerinin bu özel gününü WhatsApp, Facebook ve Instagram üzerinden kutlamak isteyen vatandaşlar için 'Hayrılı Bayramlar' ve 'Kurban Bayramınız Mübarek Olsun' mesajları ve sözleri...