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        Haberler Ekonomi Turizm Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi - Turizm Haberleri

        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi

        Yunanistan'ın Midilli, Samos, Sakız, Kos, Rodos adaları için uygulanan kapıda vize, Kurban Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Seferler arasında özellikle Çeşme-Sakız Adası turu yoğun ilgi gördü. Tur şirketinde operasyon yöneticisi Celal Akagün, "Bayramın ilk günü Çeşme-Sakız Adası turu ile 3 bin kişi karşıya geçti. Bugün 2 bin 500 kişilik bir yolcu grubu var. Kapıda vize uygulaması ile turlara ilgi geçen sene bayramda çok fazlaydı bu yıl da yoğun ilgi sürüyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 10:57 Güncelleme: 07.06.2025 - 11:20
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        Yunanistan'ın Midilli, Samos, Sakız, Kos, Rodos adaları için uygulanan kapıda vize, Kurban Bayramı tatilinde yoğun talep aldı. Özellikle seferler arasında Çeşme-Sakız Adası turu yoğun ilgi gördü. Geçen yıla göre bu bayramda talepte yüzde 25 oranında bir artış yaşandığı belirtildi.

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        Kurban Bayramı'nın ikinci günü tura çıkmak isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Kimileri 7 gün boyunca adada olmayı tercih ederken kimleri de 2 gece 3 günlük tatil paketlerini tercih etti.

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        Adaları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar kapıda vize ücreti için 80 avro, gidiş dönüş bileti için 50 avro öderken 710 TL ise harç ücreti veriyor. Tur şirketinde operasyon yöneticisi Celal Akagün, "Bayramın ilk günü Çeşme-Sakız Adası turu ile 3 bin kişi karşıya geçti. Bugün 2 bin 500 kişilik bir yolcu grubu var. Kapıda vize uygulaması ile turlara ilgi geçen sene bayramda çok fazlaydı bu yıl da yoğun ilgi sürüyor. Bu hafta bayram tatili nedeniyle yoğunluk daha fazla. Talebin yaz sezonu boyunca devam edeceğini düşünüyoruz. Geçen yıla göre taleplerin yüzde 20-25 arttığını söyleyebiliriz" dedi.

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        "EN KOLAY PROSEDÜR SAKIZ ADASI'NA AİT"

        Akagün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konsolosluktan vize alırken, evrak prosedürü daha uzun sürüyor. Bu nedenle vatandaşlar kapıda vizeyi tercih ediyor. Ayrıca her adanın evrak prosedürü farklılık gösteriyor. Ancak en kolay prosedür Sakız Adası'na ait. Bu nedenle Sakız Adası'na daha çok yoğunluk var. Sakız Adası için pasaport fotokopisi, başvuru formu, biyometrik fotoğraf, feribot bileti yeterli. Bu evrakları 1 hafta öncesinden teslim edildiğinde tamamlanmış oluyor. Toplam maliyeti ise yaklaşık 130-140 euro arasında tutuyor."

        * Haberin görselleri DHA'dan servis edilmiştir.

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