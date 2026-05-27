Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahillerde yoğunluk yaşanıyor
Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Yurt dışından gelenlerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen turistler, sabahın erken saatlerinde Konyaaltı Plajı'nda serinlemeyi tercih etti.
Hava sıcaklığının 28, nemin yüzde 53 ve deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.
Sahile gelenlerden bazıları yüzüp güneşlenirken bazıları da ağaçların gölgesinde serinlemeyi seçti.
Plajları, koyları, eğlence mekanları ve gastronomi destinasyonlarıyla öne çıkan Çeşme'de bayramın ilk gününde bazı tatilciler sıcak havada denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de ilçenin turistik yerlerini gezdi.
Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, tatil süresinin uzatılmasının turizm sektörü açısından olumlu olduğunu söyledi.
Kurban Bayramı'yla birlikte sezona girdiklerini ifade eden Belge, "Doluluk oranı 9 günlük ortalamaya göre yüzde 75'i geçti. Bugün, yarın ve öbür gün özellikle dolu ama normal diğer günlerde de yüzde 70'in altına düşmüyoruz. Bu da iyi bir rakam" diye konuştu.