Kurban Bayramı'nın bu sene hani günlerde idrak edileceği araştırılıyor. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı'na sayılı gün kaldı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Kurban Bayramı ayın kaçında ve ne zaman başlayacak? İşte Kurban Bayramı tarihi hakkında merak edilenler...