Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2026 Kurban Bayramına kaç gün kaldı, bayram hangi günlere denk geliyor?

        Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2026 Kurban Bayramına kaç gün kaldı?

        Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların gündeminde tatil tarihleri ve resmi izin süresi yer alıyor. Bayram öncesinde seyahat ve ziyaret planları yapılırken, gözler bayramın başlayacağı tarihe ve tatilin hangi günleri kapsayacağına çevrildi. Tatil süresinin uzatılmasına ilişkin açıklamaların ardından "Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?" soruları da yoğun şekilde araştırılmaya başladı. İşte 2026 Kurban Bayramı tarihleri ve tatil takvimine dair merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 15:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar bayram tarihleri ve tatil süresini araştırıyor. Mayıs ayında başlayacak olan bayram öncesinde tatil planları yapılırken, resmi tatilin kaç gün süreceği ve hangi tarihlere denk geleceği merak konusu oldu. Tatilin uzatılmasına ilişkin yapılan resmi açıklamalar sonrası birçok kişi, “Kurban Bayramı hangi gün başlıyor, tatil ne zaman bitiyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2026 Kurban Bayramı takvimi ve merak edilen detaylar haberimizde…

        2

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek.

        3

        KURBAN BAYRAMI’NA KAÇ GÜN KALDI?

        14 Mayıs’tan itibaren Kurban Bayramı’na 13 gün kaldı.

        4

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında yapıldı.

        Açıklamaya göre, idari izin kararıyla birlikte bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle verilen “köprü izin” uygulamasıyla kamu çalışanları için tatil süresi uzatılmış oldu.

        5

        KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Kurban bayramı tarihleri şöyle:

        Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!

        Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay sırasında tank üzerinde bulunan Süleyman Güner adlı işçi ise yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner, y...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"