Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2026 Kurban Bayramına kaç gün kaldı?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların gündeminde tatil tarihleri ve resmi izin süresi yer alıyor. Bayram öncesinde seyahat ve ziyaret planları yapılırken, gözler bayramın başlayacağı tarihe ve tatilin hangi günleri kapsayacağına çevrildi. Tatil süresinin uzatılmasına ilişkin açıklamaların ardından "Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?" soruları da yoğun şekilde araştırılmaya başladı. İşte 2026 Kurban Bayramı tarihleri ve tatil takvimine dair merak edilen tüm ayrıntılar…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek.
KURBAN BAYRAMI’NA KAÇ GÜN KALDI?
14 Mayıs’tan itibaren Kurban Bayramı’na 13 gün kaldı.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında yapıldı.
Açıklamaya göre, idari izin kararıyla birlikte bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle verilen “köprü izin” uygulamasıyla kamu çalışanları için tatil süresi uzatılmış oldu.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Kurban bayramı tarihleri şöyle:
Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi