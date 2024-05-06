KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlıkta düzenlenen Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, 2024 yılı için vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlendiğini ifade etti.

VEKALETEN KURBAN BAĞIŞI NEDİR?

Vekaleten kurban bağışı, kurban kesme imkanı olmayan kişilerin, yetkili bir kuruma para bağışlayarak kurban kesilmesini ve etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamasıdır.