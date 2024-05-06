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        Haberler Gündem Kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet ile yurt içi yurt dışı Kurban kesim bedelleri açıklandı

        Kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet ile Kurban kesim bedelleri açıklandı

        Yaklaşan Kurban Bayramı dolasıyla Kurban kesim bedelinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Diyanet ile 2024 Yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli duyuruldu. Vekaleten kurban bağışı, kurban kesme imkanı olmayan kişilerin, yetkili bir kuruma para bağışlayarak kurban kesilmesini ve etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamasıdır. Peki Kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet ile yurt içi yurt dışı Kurban kesim bedelleri 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:26
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        Kurbanlık fiyatları, 16 Haziran’da başlayacak olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı vekaletle kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Dini görevlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, bu yıl da kurban kesecekler ve kesemeyecek durumda olan eş, dost, komşu ve akrabalarıyla kurban etini paylaşacaklar. İşte 2024 Kurban kesim bedeli

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        KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlıkta düzenlenen Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, 2024 yılı için vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlendiğini ifade etti.

        VEKALETEN KURBAN BAĞIŞI NEDİR?

        Vekaleten kurban bağışı, kurban kesme imkanı olmayan kişilerin, yetkili bir kuruma para bağışlayarak kurban kesilmesini ve etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamasıdır.

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        KURBAN VEKALETİ NASIL ALINIP VERİLİR?

        Kurban vekaleti almak çok kısa niyet sözleri ile yapılabilir. Karşılıklı anlaşma şeklinde vekalet cümleleri kurulur. Kurban kesme vekaleti alırken vekalet veren kişinin "Seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık." vekaleti alan kişinin ise buna karşılık "Kabul ettim." demesi yeterlidir.

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