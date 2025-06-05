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        Haberler Bilgi Gündem KURBAN KESİM DUASI | Kurban keserken hangi dua okunur, nasıl dua edilir? Diyanet İşleri kurban kesimi sırasında okunacak dualar

        Kurban keserken hangi dua okunur? Diyanet İşleri kurban kesim duası

        Kurban Bayramı'nın gelmesiyle ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurban kesimi sırasında okunacak duaları merak ediyor. Kurban kesimiyle ilgili dini usullere uygun hareket etmek isteyenler için Diyanet İşleri Başkanlığı, kesim esnasında okunabilecek duaları paylaştı. İşte, kurban keserken okunabilecek dua...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 22:06 Güncelleme: 05.06.2025 - 22:07
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        6-9 Haziran arasında dünyanın dört bir yanında idrak edilecek Kurban Bayramı'nın gelmesiyle kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, kurban keserken hangi duaların okunacağını araştırıyor. Konuya açıklık getiren Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban kesimi sırasında okunabilecek duaları açıkladı. İşte, kurban keserken okunabilecek dua...

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        KURBAN KESERKEN HANGİ DUA OKUNUR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, "Kurban keserken Allah’ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir?" sorusuna verdiği yanıt şu şekildedir;

        İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîler'e göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenir (Kâsânî, Bedâî‘, 5/46-47; İbn Nüceym, el-Bahr, 8/190-191). Şâfiîlere göre besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, 15/95).

        Kurban kesilirken “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir:

        قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.

        “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.” (el-En'âm, 6/162-163),

        إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

        “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (el-En'âm, 6/79).

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        KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

        "Kurban ne zaman kesilir?" sorusuna Diyanet İşleri'nden yapılan açıklama şöyle;

        Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).

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