        Kurban ne zamana kadar kesilir? Kurban kesim vakti 2026: Diyanet açıklaması ile kurban kesimi ne zaman başlar, ne zaman biter?

        Kurban ne zamana kadar kesilir? Kurban kesim vakti 2026: Diyanet açıklaması ile kurban kesimi ne zaman başlar?

        Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi, kurban kesim saatleriyle ilgili detayları araştırmaya başladı. İslam dünyasında önemli bir ibadet olarak kabul edilen kurban kesiminin hangi vakitte başlayıp ne zaman sona ereceği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları doğrultusunda gündemde yer alıyor. Diyanet takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilirken, kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar "Kurban kesimi ne zaman başlar, hangi güne kadar devam eder?" sorularına yanıt arıyor. İşte kurban kesim vakitlerine ilişkin merak edilen bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 10:43 Güncelleme:
        1

        Kurban Bayramı ile birlikte kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşların gündeminde kesim vakitleri yer aldı. Asırlardır Müslüman toplumlarda önemli bir dini gelenek olarak sürdürülen kurban ibadeti için belirlenen zaman dilimi, Diyanet kaynaklarına göre büyük önem taşıyor. Bayram namazının ardından başlayacak olan kurban kesimiyle ilgili “Kurban ne zaman kesilir, kesim vakti hangi gün sona erer?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Diyanet’in paylaştığı bilgiler doğrultusunda kurban kesim vakti detayları…

        2

        KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'na ait resmi internet sitesinde açıklama şu şekilde:

        Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. (Merğînânî, el-Hidâye, 4/357)

        3

        Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir. (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 6/129-130; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 2/199)

        4

        KURBAN KESERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

        a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın Yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

        b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

        5

        c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

        d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

        f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
