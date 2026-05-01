Kurbanlık fiyatları 2026 Diyanet: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar?
Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürerken, kurbanlık fiyatları gündemde yer almaya devam ediyor. İl il kurban pazarlarında oluşan ortalama fiyatlar, 2026 yılı için tabloyu büyük ölçüde ortaya koyuyor. Uzmanlar, kurbanlık alacak vatandaşların son günlere kalmadan pazarlara gitmesini öneriyor. Peki, "Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar?" İşte 2026 Diyanet kurbanlık fiyatları...
Kurbanlık fiyatları, bayram yaklaşırken en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı bu yıl, 27 -30 Mayıs tarihleri arasında idarak edilecek. Türkiye genelinde fiyatlar bölgeden bölgeye değişiklik gösterse de ortalama kurban fiyatları belli oldu. Peki, "Kurbanlık fiyatları 2026 açıklandı mı? Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, bu yıl hisseli kurban fiyatı ne kadar olacak?" İşte 2026 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları...
2026 KURBANLIK HİSSE FİYATLARI NE KADAR?
2026 yılı için kurbanlık fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak sektör temsilcileri ve piyasa analizlerine göre fiyat aralıkları netleşmeye başladı.
Küçükbaş kurbanlıklar için fiyatların ortalama 18 bin TL ile 50 bin TL arasında olması bekleniyor.
Büyükbaş hayvanlarda ise fiyatlar 130 bin TL’den başlayarak 400 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu fiyatlar hayvanın kilosu, cinsi ve bulunduğu şehre göre değişiklik gösterebiliyor.
İstanbul: 130.000 – 400.000 TL (büyükbaş), 18.000 – 50.000 TL (küçükbaş), 30.000 – 55.000 TL (hisse bedeli)
Ankara: 120.000 – 350.000 TL (büyükbaş), 18.000 – 40.000 TL (küçükbaş), 30.000 – 50.000 TL (hisse bedeli)
İzmir: 140.000 – 330.000 TL (büyükbaş), 18.000 – 45.000 TL (küçükbaş), 30.000 – 50.000 TL (hisse bedeli)
Erzurum / Kars: 100.000 – 280.000 TL (büyükbaş), 15.000 – 35.000 TL (küçükbaş), 25.000 – 45.000 TL (hisse bedeli)
Belirtilen rakamlar ortalama fiyat aralıklarını ifade etmektedir. Kurbanlık fiyatları; hayvanın ırkı, kilosu, bakım koşulları ve satış noktasına göre farklılık gösterebilir.
KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini duyurdu. Buna göre yurt içinde kurban kesim bedeli 18.000 TL, yurt dışında ise 7.000 TL olarak belirlendi.
HİSSELİ KURBAN FİYATLARI NE KADAR?
Büyükbaş kurbanlıklarda en çok tercih edilen yöntemlerden biri olan hisse sistemi, maliyeti düşürmek isteyen vatandaşlar için öne çıkıyor. 2026 yılı için kişi başı hisse fiyatının 30 bin TL ile 50 bin TL arasında olması bekleniyor. Hisse fiyatları hayvanın toplam kilosuna ve verimine göre değişiklik gösterebilir.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Bayram süreci aşağıdaki şekilde idrak edilecek:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 – Salı (Yarım gün tatil)
1. Gün: 27 Mayıs 2026 – Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026 – Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026 – Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026 – Cumartesi