Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

İsrail'in İran'ı hedef alması sonucu başlayan gerilimler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısına İran'dan karşılık geldi. İran, dün Orta Doğu'daki en büyük Amerikan askeri üslerinden biri olarak bilinen Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucunda can kaybı ve yaralanma rapor edilmedi.

Söz konusu gelişmelerin ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaması pay piyasalarına pozitif yansırken, bu durum petrol fiyatlarında gerilemelere neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı yaptığı paylaşımda İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

Trump, bu savaşın yıllarca sürebilecek ve tüm Orta Doğu'yu yok edebilecek bir savaş olabileceğini ifade ederek, "Ama olmadı ve asla olmayacak! Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Orta Doğu'yu korusun, Tanrı ABD'yi korusun ve Tanrı dünyayı korusun." açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşmanın söz konusu olmadığını belirterek, İran'ın askeri operasyonlarını durdurmasına ilişkin nihai kararın daha sonra verileceğini söyledi.

Analistler, piyasaların tam ateşkese inandığını ve bu durumun da fiyatlamalara yansıdığını söyledi. Gün içinde taraflardan gelecek haberlerin yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, emtia piyasalarında sert hareketlerin görülebileceğini bildirdi.

Gözler Fed Başkanı Powell'ın kongrede yapacağı konuşmaya çevrildi

ABD'nin korumacı ticaret tutumunu kapsamında attığı tarife adımlarının ABD ekonomisine olası etkileri yakından takip edilirken, enflasyonist baskıların canlanabileceği endişesi ülkedeki ekonomi aktörleri tarafından yakından izleniyor.

Bugün ABD Kongresinde konuşma yapacak olan Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından enflasyonla mücadele ve faiz indirim sürecine yönelik sinyaller aranacak.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, dün Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, enflasyon baskılarının sınırlı kalması halinde Fed'in temmuz ayı toplantısından itibaren politika faizinin düşürülmesini desteklediğini bildirdi.