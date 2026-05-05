Küresel transformatör açığında Europower World 100 siparişle üretime başladı

Sektör verilerine göre ABD’de güç transformatörü üretimi talebin yaklaşık yüzde 40 seviyesinde kalıyor.

Bu durum, başta ABD ve Kanada olmak üzere birçok pazarda teslim sürelerinin 2,5 ila 5 yıl aralığına kadar uzamasına neden olurken, yeni üreticilere olan talebi de hızla artırıyor.

TEİAŞ’tan ilk büyük sipariş

Europower World, üretime başlamasının hemen ardından ilk kritik siparişini Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’tan aldı. Şirket, 27 adet 154 kV – 100 MVA güç transformatörü siparişiyle ihalenin en büyük paylarından birini üstlendi.

Bu gelişme, şirketin pazara güçlü bir başlangıç yaptığını ortaya koyarken, yerli üretimin enerji altyapısındaki rolünü de yeniden gündeme taşıdı.

KEMA’da ilk denemede başarı

Şirket, TEİAŞ standartlarında geliştirdiği 50/62,5 MVA ve 80/100 MVA güç transformatörlerine ilişkin tip testlerini, dünyanın önde gelen bağımsız test kuruluşlarından KEMA Laboratories bünyesinde ilk denemede başarıyla tamamladı.

Talep 2040’a kadar güçlü kalacak

Yenilenebilir enerji yatırımları, veri merkezleri, elektrikli ulaşım ve şebeke modernizasyon projeleri, güç transformatörlerini enerji sektörünün en kritik ekipmanlarından biri haline getiriyor.

ABD transformatör pazarının 2034 yılına kadar 40 milyar doların üzerine çıkması beklenirken, küresel talep artışının 2040’a kadar devam edeceği öngörülüyor. Artan talep ve tedarik zinciri baskısı, sektörde yeni üretim kapasitesi ihtiyacını hızlandırıyor.

40.000 MVA kapasite, yüksek teknoloji altyapı

Europower World’ün üretim tesisi, yıllık 40.000 MVA kapasiteye sahip. Tesis:

550 kV– 400MVAseviyesine kadar üretim

1.000 MVA trifaze güç transformatörü

İhtiyaç duyulması halinde, sistem kapasitesinin 800 kVA UHV sınıfına kadar artırılabilmesine imkân tanıyan ölçeklenebilir bir altyapı

gibi ileri teknoloji kabiliyetlerle faaliyet gösteriyor.

"Türkiye global üretim üssü olabilir"

Europower Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Harmanlı, yatırımın teknoloji altyapısına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu yatırımı en ileri teknoloji ile hayata geçirdik. Avrupa’nın önde gelen üreticilerinden temin edilen makine parkı ile Türkiye’nin en modern güç transformatörü tesislerinden birini kurduk. Türkiye’nin enerji ekipmanlarında bölgesel üretim üssü olma potansiyeline inanıyoruz."

Hedef: 1,2 milyar doların üzerinde ciro

Artan küresel talep doğrultusunda şirket, güç transformatörü ve donanımı segmentinde 2028 yılında 450 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Planlanan ikinci fabrika yatırımıyla birlikte bu rakamın 2032 itibarıyla 1,2 milyar doların üzerine çıkması öngörülüyor.

Europower Enerji, yalnızca güç transformatörü değil; alçak, orta ve yüksek gerilim ekipmanlarının tamamını üretebilen entegre yapısıyla sektörde farklılaşıyor. Şirket, mühendislikten üretime ve projelendirmeye kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde yönetebiliyor.

Küresel ölçekte derinleşen arz açığı ve hızlanan enerji yatırımları dikkate alındığında, Europower World’ün devreye aldığı üretim kapasitesi, Türkiye’nin enerji sanayisinde küresel rekabet gücünü artırabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.