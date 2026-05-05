Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.416,48 %0,33
        DOLAR 45,2200 %0,06
        EURO 52,8950 %0,08
        GRAM ALTIN 6.632,69 %0,93
        FAİZ 41,22 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 107,19 %1,40
        BITCOIN 81.111,00 %1,47
        GBP/TRY 61,2715 %0,14
        EUR/USD 1,1691 %0,00
        BRENT 112,74 %-1,49
        ÇEYREK ALTIN 10.844,45 %0,93
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Küresel transformatör açığında Europower World 100 siparişle üretime başladı

        Küresel transformatör açığında Europower World 100 siparişle üretime başladı

        Küresel enerji dönüşümüyle birlikte güç transformatörlerine yönelik talep hızla artarken, özellikle ABD ve Avrupa'da derinleşen arz açığı sektörde yeni üretim yatırımlarını zorunlu hale getiriyor. Europower Enerji iştiraki Europower World, yüksek gerilim güç transformatörü üretimine başladı. Şirket, üretime Türkiye, Avrupa ve Afrika'dan aldığı 100 adet güç trafosu siparişi ile giriş yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 15:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel transformatör açığında Europower World 100 siparişle üretime başladı

        Sektör verilerine göre ABD’de güç transformatörü üretimi talebin yaklaşık yüzde 40 seviyesinde kalıyor.

        Bu durum, başta ABD ve Kanada olmak üzere birçok pazarda teslim sürelerinin 2,5 ila 5 yıl aralığına kadar uzamasına neden olurken, yeni üreticilere olan talebi de hızla artırıyor.

        TEİAŞ’tan ilk büyük sipariş

        Europower World, üretime başlamasının hemen ardından ilk kritik siparişini Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’tan aldı. Şirket, 27 adet 154 kV – 100 MVA güç transformatörü siparişiyle ihalenin en büyük paylarından birini üstlendi.

        Bu gelişme, şirketin pazara güçlü bir başlangıç yaptığını ortaya koyarken, yerli üretimin enerji altyapısındaki rolünü de yeniden gündeme taşıdı.

        REKLAM

        KEMA’da ilk denemede başarı

        Şirket, TEİAŞ standartlarında geliştirdiği 50/62,5 MVA ve 80/100 MVA güç transformatörlerine ilişkin tip testlerini, dünyanın önde gelen bağımsız test kuruluşlarından KEMA Laboratories bünyesinde ilk denemede başarıyla tamamladı.

        Talep 2040’a kadar güçlü kalacak

        Yenilenebilir enerji yatırımları, veri merkezleri, elektrikli ulaşım ve şebeke modernizasyon projeleri, güç transformatörlerini enerji sektörünün en kritik ekipmanlarından biri haline getiriyor.

        ABD transformatör pazarının 2034 yılına kadar 40 milyar doların üzerine çıkması beklenirken, küresel talep artışının 2040’a kadar devam edeceği öngörülüyor. Artan talep ve tedarik zinciri baskısı, sektörde yeni üretim kapasitesi ihtiyacını hızlandırıyor.

        40.000 MVA kapasite, yüksek teknoloji altyapı

        Europower World’ün üretim tesisi, yıllık 40.000 MVA kapasiteye sahip. Tesis:

        • 550 kV– 400MVAseviyesine kadar üretim
        • 1.000 MVA trifaze güç transformatörü
        • İhtiyaç duyulması halinde, sistem kapasitesinin 800 kVA UHV sınıfına kadar artırılabilmesine imkân tanıyan ölçeklenebilir bir altyapı

        gibi ileri teknoloji kabiliyetlerle faaliyet gösteriyor.

        REKLAM

        "Türkiye global üretim üssü olabilir"

        Europower Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Harmanlı, yatırımın teknoloji altyapısına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

        "Bu yatırımı en ileri teknoloji ile hayata geçirdik. Avrupa’nın önde gelen üreticilerinden temin edilen makine parkı ile Türkiye’nin en modern güç transformatörü tesislerinden birini kurduk. Türkiye’nin enerji ekipmanlarında bölgesel üretim üssü olma potansiyeline inanıyoruz."

        Hedef: 1,2 milyar doların üzerinde ciro

        Artan küresel talep doğrultusunda şirket, güç transformatörü ve donanımı segmentinde 2028 yılında 450 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyor.

        Planlanan ikinci fabrika yatırımıyla birlikte bu rakamın 2032 itibarıyla 1,2 milyar doların üzerine çıkması öngörülüyor.

        Europower Enerji, yalnızca güç transformatörü değil; alçak, orta ve yüksek gerilim ekipmanlarının tamamını üretebilen entegre yapısıyla sektörde farklılaşıyor. Şirket, mühendislikten üretime ve projelendirmeye kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde yönetebiliyor.

        Küresel ölçekte derinleşen arz açığı ve hızlanan enerji yatırımları dikkate alındığında, Europower World’ün devreye aldığı üretim kapasitesi, Türkiye’nin enerji sanayisinde küresel rekabet gücünü artırabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin'de ölen 2 kardeşin cenazeleri adli tıpa gönderildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 4 ve 7 yaşlarındaki iki kardeşin naaşları, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıpa sevk edildi. Anne ile babanın tedavisi sürerken, jandarma ekiplerinin evdeki ilk incelemesi tamamlan...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
        125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        'Çocukları vereceğiz' diyerek eski eşine tuzak kurdu!
        'Çocukları vereceğiz' diyerek eski eşine tuzak kurdu!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması