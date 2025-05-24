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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Kürşat Daloğlu: İkinci yarıdaki oyunda sorumlu ve hatalı olan benim - Gaziantep FK Haberleri

        Kürşat Daloğlu: İkinci yarıdaki oyunda sorumlu ve hatalı olan benim

        Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Kürşat Daloğlu, Kasımpaşa maçının ardından, "İkinci yarıdaki oyunda sorumlu ve hatalı olan benim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 22:06 Güncelleme: 24.05.2025 - 22:06
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        "İkinci yarıdaki oyunda hata bana ait"
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        Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

        Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 44'e yükseltirken, Kasımpaşa ise puanını 47'ye yükseltti.

        "İKİNCİ YARIDAKİ OYUNDA HATALI OLAN BENİM"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Kürşat Daloğlu, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Daloğlu, "Bana verilen şans için başkanımız ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bu göreve layık olmaya çalıştım. Ben altyapı koordinatörüyüm. Türk futboluna bir çok oyuncu kazandırma hedefim var. Gaziantep'e hizmet etmek benim için onurdur. Maçın ilk yarısında Kasımpaşa'yı analiz etmiştik. Buna göre oynadık ve bunu başardık. Hata bende, devre arası keşke kanatları kapatsaydım. Bu hatayı kendimde görüyorum. Her hata bir ders, ne hata biter, ne ders" ifadelerini kullandı.

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