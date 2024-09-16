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        Kütahya'da ahududu hasadının ardından şenlik düzenlendi

        Kütahya'da Sekiören Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından ekimi yapılan ahududu hasadının ardından şenlik düzenlendi. Renk, görünüm ve tat üzerinden "En İyi Ahududu" yarışması düzenlenen şenlikte konuşan Kütahya Sekiören Kadın Kooperatifi Başkanı Hatice Yakar, "Ahududu meyvesi üretiminde hedefimiz ilk önce yurt içine, daha sonra yurt dışına satış yapmak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:19 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:19
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi"nin "Kütahya İyi Tarımda İlerliyor" faaliyetleri çerçevesinde, Sekiören köyünde 100 dekarlık alana ahududu ekimi yapıldı.

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        Kütahya Sekiören Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından ekimi yapılan ahududunun hasadı yapıldı.

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        Hasadın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay'ın da katıldığı törenle "Ahududu Şenliği" düzenlendi.

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        Şenlikte konuşan Genel Müdür Atalay, "Kütahyalı üreticilerimize bundan sonra daha fazla destek vereceğiz, yeter ki üretsinler" dedi.

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        Şenlikte üreticiler arasında 'En İyi Ahududu' yarışması düzenlendi ve juri üyeliğini Genel Müdür Mustafa Altuğ Atalay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay yaptı.

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        Renk, görünüm ve tat üzerinden puan veren protokol üyeleri, 14 üreticinin katıldığı yarışmada ilk üçü belirledi ve ödüllerini takdim etti.

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        Kütahya Sekiören Kadın Kooperatifi Başkanı Hatice Yakar, "30 üyemiz bulunuyor. Ahududu meyvesi üretiminde hedefimiz ilk önce yurt içine satış yapmak. Daha sonra da yurt dışına. Bilindiği gibi, ahudududan başta reçel olmak üzere bir çok mamul elde ediliyor. Biz ahududu üretimini sevdik. İnşallah verilen desteklerle bunu daha yaygınlaştıracağız" dedi.

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        #yerel haberler
        #ahududu
        #kütahya sekiören kadın kooperatifi
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