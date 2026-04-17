Kütahya'da kayan tomruğun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda yürütülen kesim çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

KAYAN TOMRUĞUN ALTINDA KALDI

İHA'da yer alan habere göre olay; Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki ormanlık arazide gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bölgede sürdürülen ağaç kesim faaliyetlerinde çalışan Zeki Karabulut, çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kayan tomruğun altında kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı fark eden mesai arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç işçinin cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsisi yapılmak üzere Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın oluş şekli ve çalışma güvenliğiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.