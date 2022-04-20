Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

Kutlu Doğum Haftası mesajları ve sözleri paylaşılmaya başlandı. 20 Nisan 571 yılında doğan Peygamber Efendimizin doğum günü Kutlu Doğum Haftasında tüm İslam alemince kutlanıyor.Her yıl Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlenirken vatandaşlar sevdiklerinin bu özel gününü kutlamak istiyor. İşte, Duygu yüklü, anlamlı ve resimli Kutlu Doğum Haftası mesajları ve sözleri...

  • 01
    Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

    Peygamberimizin doğum tarihini içerisinde bulunduran Kutlu Doğum Haftası 14-20 Nisan tarihleri arasına denk geliyor. Yüce Allah'ın "Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım" dediği Hz.Muhammed 20 Nisan 571 yılında dünyaya teşrif etti. Hz.Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği bu hafta tüm İslam alemi tarafından Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanıyor. İslam alemince bayram havasında kutlanan bu haftada etkinlikler gerçekleştiriliyor. Sevdiklerinin Mevlid-i Nebi Haftasını kutlamak isteyen binlerce Müslüman, en güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajlarını araştırıyor. İşte, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri...
  • 02
    Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

    KUTLU DOĞUM HAFTASI MESAJLARI

    TeşrifiTeşrifinle müşerref eyle şu garibi, her açan gülde seni gören muzdaribi. Ey ümmetinin eşsiz şefaat sahibi, gel sevindir, bak Yakub'a döndü gözlerim.

    Hazret-i Ali; "Resûlullah efendimizin doğum zamanına kıymet verip, mevlid-i şerîf okunmasına sebeb olan, dünyâdan îmânla gider" buyurmuşlardır.
  • 03
    Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

    İki cihân sultânının, doğduğu ay geldi yine, ilm u meârif kânının, doğduğu ay geldi yine, gelsün şefâat isteyen, bulsun safâ anı seven, ol sâhib-i hulk-i hasen, doğduğu ay geldi yine. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

    Hâzret-i Ömer; "Resûlullah efendimizin doğum zamanına kıymet veren, İslâm'a kıymet vermiştir."
  • 04
    Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

    Bu dünyada sana hasret yaşıyoruz Ya Rasul Allah, bu dünyada göremedik nur yüzünü, olamadık yanında, savaşamadık da şehid bile olamadık senin yolunda. Bu aciz ümmetini ne olur sev Ya Rasul Allah.
  • 05
    Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

    Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O'na olsun... Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.
  • 06
    Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

    Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Ümmetin üstüne titreyen sensin, Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin, kulunu Allah'a sevdiren sensin, gecemi gündüze çeviren sensin, ey Hakk'ın şahidi yüzünü göster, kul şahadetinle tanımak ister.
  • 07
    Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

    MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Alem senle övüldü. Biz seninle hep güldük. 14 asırdır daim sensizliğe sürüldük. Sana salat ve selam gönlümüz seninle dolsun. Bizleri sana ümmet yapana hamdler olsun. Güllerin gülistanı gül efendim.
  • 08
    Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

    Peygamberimiz, bütün insanlığa kucak açarak, doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Kutlu Doğum Haftası'nın milletimize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, barış, sevgi, kardeşlik ve huzurlu bir gelecek için fırsat olarak değerlendirilmesini diliyor, tüm İslam aleminin Kutlu Doğum Haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.
  • 09
    Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

    O’na Uyunuz.. O’nu Örnek Alınız Ki O, Sizde Her gün Yeniden Doğsun...Yüreğinizi Verin Ki O’na, Yarın Orada Sizinle Olsun..
  • 10
    Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

    Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Allah, nice gül kokulu sevgi dolu Kutlu Doğum haftası kutlamayı nasip etsin.
  • 11
    Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

    Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Ümmetin üstüne titreyen sensin, Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin, Kulunu Allah'a sevdiren sensin, Gecemi gündüze çeviren sensin, Ey Hakk'ın şahidi yüzünü göster, Kul şahadetinle tanımak ister.
  • 12
    Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

    En sevgiliye, sin ey nur, içimize sin, sensin bize o’ndan esin, hiç şüphe yok teksin kesin, en sevgilisi herkesin… Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.
  • 13
    Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

    KUTLU DOĞUM HAFTASI KUTLAMA SÖZLERİ

    Yalvarışımı kabul eyle!.. Şefaat mumunu yak Ya Resûlullah!.. Yak ki, aciz kalemimi aradan kaldırarak o muma atılayım.. Ömür ırmağımı senin saadet havuzuna akıtayım.. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.
  • 14
    Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

    İki cihan sultanının, doğduğu ay geldi yine, ilm u mearif kânının, doğduğu ay geldi yine, gelsin şefaat isteyen, bulsun safa anı seven, ol sahib-i hulk-i hasen, doğduğu ay geldi yine. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.
  • 15
    Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

    Bütün kainatı Hz. Muhammet için yaratan Allah’ım, bizleri de O’nun yüzü suyu hürmetine affet. Kutlu Doğum haftanız mübarek olsun...
  • 16
    Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

    Hazret-i Osman; "Peygamber efendimizin mevlid-i şerîfi için bir dirhem harcayan, sanki Bedr ve Huneyn gazalarına iştirak etmiş gibi sevâb kazanır."
  • 17
    Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

    Allah’ım bize peygamber efendimizin ahlakıyla yaşamak nasip et ki, peygamber efendimizin sevgisine layık olalım amin. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.
  • 18
    Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

    Hazret-i Ebû Bekr; "Resûlullah efendimizin doğumuna dâir yazılanların okunması için bir dirhem harcayan, Cennetle bana arkadaş olur."

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.