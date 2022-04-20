Peygamberimiz, bütün insanlığa kucak açarak, doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Kutlu Doğum Haftası'nın milletimize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, barış, sevgi, kardeşlik ve huzurlu bir gelecek için fırsat olarak değerlendirilmesini diliyor, tüm İslam aleminin Kutlu Doğum Haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.