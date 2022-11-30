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'Kuyrukların nedeni fiyat algısı'

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, mağazalardaki kuyrukların nedeninin fiyat algısı olduğunu, tüketicinin fırsat gördüğü için alışveriş yaptığını kaydetti

'Kuyrukların nedeni fiyat algısı'
HABERTURK.COM

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, indirimler sayesinde gıda dışı perakendede kasım ayı enflasyonunun düşeceğini öngördü. Habertürk TV yayınına katılan Öncel gıda dışı bütün kalemlerde indirim yapıldığına vurgu yaptı.''Hazır giyimin dışında kozmetik, hızlı tüketim, kağıt ürünleri, şampuan ve temizlik ürünlerinde de çok büyük indirimler yapıldı'' diyen Öncel zincir marketlerin de indirime katıldığını aktardı.

kasım ayı indirimlerinin hem stoklarını eritmek isteyen markalar hem de ihtiyaçlarını daha düşük bütçelerle gidermek isteyen tüketiciler için büyük bir fırsata dönüştüğünü kaydeden Öncel ''Markalarımız kasım indirimleri ile enflasyonla mücadeleye de önemli bir katkı sundu. İndirimler sayesinde gıda dışı perakendede kasım ayı enflasyonunun düşeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

BMD üyesi Akinon'un yönettiği 124 markanın pazar yeri satışları ve kendi sitelerindeki verilerini topladıklarını belirten Öncel e-ticaret cirolarının 2021’e göre yüzde 165 artış gösterdiğini kaydetti. Öncel “Bu yıl ‘Efsane Cuma’nın denk düştüğü 25 Kasım cirolarında 18 Kasım Cuma’ya göre yüzde 184 artış kaydedildi. ‘Efsane Cuma’ haftasındaki artış ise bir önceki haftaya göre yüzde 132 oldu'' dedi.

'KUYRUKLARIN NEDENİ FİYAT ALGISI'

Öncel, mağazalardaki kuyrukların nedeninin fiyat algısı olduğunu, tüketicinin fırsat gördüğü için alışveriş yaptığını kaydetti. Öncel indirime rağmen fiyatları yüksek bulan kesimin de az olmadığını kaydetti.

Ocak-ekim döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yaklaşık 40 milyon turistin de katkısı ile organize perakende sektörünün verimli bir 10 ay geçirdiğini bildiren Öncel turist sayısının azaldığı kasım ayının da indirim kampanyaları sayesinde hareketli geçtiğini kaydetti.

'MAĞAZALAR ELEKTRİĞİ İKİ KAT PAHALI KULLANIYOR'

Cirolar artarken ödemelerin de arttığına vurgu yapan Öncel ''Resmi rakamlara göre elektrik, gaz, buhar harcaması, elektrik ve gazda son 1 yılda yüzde 554, enerjide yüzde 417 artış yaşandı'' dedi. Bazı AVM'lerde tüm elektrik harcaması ortak sayaçtan geçtiği ve kümülatif faturalandırma yapıldığı için mağazaların en yüksek tarifeden elektrik faturası ödemek zorunda kaldığını dikkat çekti. ''Mağazalar elektriği ulusal tarifeye göre neredeyse iki kat pahalıya kullanıyor.'' diyen Öncel AVM mağazalarında enerji fiyatının bireysel abonelik koşullarında ve ulusal tarifeye dönüştürülerek fiyatlandırılmasını önerdiklerini, konuyu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) ilettiklerini kaydetti. Öncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da başvurduklarını aktardı.

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