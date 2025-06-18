Kuyumcu altın ve döviz alacaktı... İstanbul'da 1.4 milyon TL'lik gasp! İstanbul'da, kuyumculuk yapan 57 yaşındaki H.A., döviz ve altın almaya giderken silahlı kasklı 2 gaspçı tarafından darp edilerek soyuldu. 1 milyon 400 bin TL'si alınan H.A. olayı polise bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan gasp dedektifleri saatlerce iz sürdü. Yapılan çalışmalarda 2'si suç kaydı bulunan 4 kişiyi yakaladı

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