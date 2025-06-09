Kuyumcular ne zaman açılacak, bugün açık mı? Kuyumcu çalışma saatleri 2025

BAYRAMDA KUYUMCULAR AÇIK MI?

1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi milli bayramlarda bazı kuyumcular açık olmaya devam ediyor. Ancak Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günlerde kuyumcular kapalı olmaktadır. Bu sebeple bayramda kuyumcular açık olmayacak. Ancak AVM'lerde bulunan kuyumcular açık olabilmektedir.

KUYUMCULAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı tatili 10 Haziran Salı günü bitiyor. Kuyumcular ve döviz büroları da salı günü yeniden hizmet vermeye devam edecek.