Kuyumcular ne zaman açılacak, bugün açık mı? Kuyumcu çalışma saatleri 2025
Bu sene Kurban Bayramı 6 Haziran Perşembe günü başladı. Toplamda 4.5 gün süren tatilde devlet daireleri kapalı olurken kuyumcuların çalışma durumu merak ediliyor. Bayramın son günü olması dolasıyla kuyumcuların açık olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, kuyumcular ne zaman açılacak, bugün açık mı?
Kuyumcuların çalışma durumu bayram dolasıyla araştırılıyor. Kurban Bayramı’nda Borsa İstanbul ve noterler çalışmayacak. Kuyumcularda altın alım satımı yapmak isteyenlerle, döviz bürolarında işlem yapmak isteyen vatandaşlar ise “ Bugün kuyumcular ve döviz büroları açık mı” sorusuna cevap arıyor. Peki, kuyumcular açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak?
BAYRAMDA KUYUMCULAR AÇIK MI?
1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi milli bayramlarda bazı kuyumcular açık olmaya devam ediyor. Ancak Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günlerde kuyumcular kapalı olmaktadır. Bu sebeple bayramda kuyumcular açık olmayacak. Ancak AVM'lerde bulunan kuyumcular açık olabilmektedir.
KUYUMCULAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kurban Bayramı tatili 10 Haziran Salı günü bitiyor. Kuyumcular ve döviz büroları da salı günü yeniden hizmet vermeye devam edecek.
KUYUMCU ÇALIŞMA SAATLERİ 2025
Serbest çalışan kuyumcular: 18:00 – 19:00 arasında kapanır. AVM içindeki kuyumcular AVM'nin kapanış saatine bağlı olarak genellikle 22:00'ye kadar hizmet verir. Kuyumcuların çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.